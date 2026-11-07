Empleo mejoró en Octubre: 165,000 empleos y desempleo de 4.1%
Publicado el 07/11/2026 a las 11:55
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El informe de empleo de octubre de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), publicado el viernes 6 de noviembre, trajo una sorpresa positiva: la nómina no agrícola subió en 165,000 empleos y la tasa de desempleo se ubicó en 4.1%, frente a 4.2% en septiembre. Según USA Today, el dato superó lo que esperaban los pronosticadores, después de unos meses con fuertes vaivenes en la contratación.
- Los 165,000 empleos nuevos superan el promedio mensual de 48,000 de los 12 meses anteriores.
- La tasa de desempleo de los hispanos fue de 4.7%, sin cambio frente a septiembre.
- Los salarios subieron 3.1% en 12 meses, pero 339,000 personas más trabajan a tiempo parcial aunque querrían tiempo completo.
Por qué importa: el empleo y el salario determinan cuánto te rinde cada cheque y qué tan fácil es encontrar trabajo. Un mes fuerte es una buena noticia, pero las cifras de fondo muestran un mercado laboral que todavía tiene puntos débiles.
Dónde se crearon los empleos[caption id="attachment_1700017" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
Los servicios profesionales y empresariales encabezaron las ganancias con 70,000 empleos: 33,000 en servicios profesionales, científicos y técnicos, y 28,000 en servicios administrativos y de apoyo. Le siguió la salud, con 42,000 (hospitales, 16,000; atención médica a domicilio, 11,000; centros de atención ambulatoria, 5,000).
El transporte y almacenamiento sumó 25,000 puestos, con 17,000 en mensajería y paquetería y 4,000 en transporte aéreo. La manufactura añadió 19,000. En cambio, la construcción, el comercio minorista, el ocio y la hospitalidad y el gobierno no tuvieron cambios importantes. Si buscas trabajo, esos primeros sectores son donde más se contrató.
Cómo les fue a los trabajadores hispanos
La tasa de desempleo de los hispanos fue de 4.7% en octubre, igual que en septiembre. Es más alta que la del total del país (4.1%), que la de los blancos (3.7%) y que la de los asiáticos (2.8%), y menor que la de los negros (6.6%). Entre los adultos, la tasa fue de 3.9% en los hombres y 3.6% en las mujeres; entre los adolescentes llegó a 13.9%.
Es decir, el buen mes de contratación no se tradujo en una mejora medible para los trabajadores hispanos. A nivel nacional, la tasa se mueve entre 4.1% y 4.3% desde marzo.
Salarios: qué pasó con tu cheque
El salario promedio por hora en el sector privado subió 14 centavos (0.4%) y llegó a $38.00. En 12 meses el aumento es de 3.1%. Para los empleados de producción y los no supervisores, el promedio subió 12 centavos (0.4%), hasta $32.75. La semana laboral promedio fue de 34.4 horas.
Son promedios: tu situación puede variar según el sector y el puesto. Conviene comparar ese 3.1% con lo que han subido tus gastos de renta, comida y transporte, y tenerlo presente si llega el momento de pedir un aumento.
Las señales de alerta
La más clara es el tiempo parcial involuntario: las personas que trabajan a tiempo parcial por razones económicas, es decir, que querían tiempo completo, subieron en 339,000 y llegaron a 4.8 millones. Muchas personas tienen empleo, pero no las horas que necesitan para cubrir sus gastos.
También hay 7.1 millones de desempleados, y 2.0 millones llevan 27 semanas o más sin trabajo, el 27.6% del total. La participación laboral es de 61.9% y la relación empleo-población, de 59.3%.
Además, las revisiones mostraron un panorama algo mejor del previsto para los meses anteriores: agosto pasó de 133,000 a 186,000 empleos y septiembre, de 29,000 a 60,000, en total 84,000 más de lo informado. Aun así, los vaivenes de los últimos meses recomiendan prudencia. Si quieres revisar tu presupuesto y tu ahorro, consulta cómo proteger las finanzas familiares.
Qué sigue
El próximo informe, el de noviembre, se publicará el viernes 4 de diciembre de 2026 a las 8:30 a. m. ET. Mientras tanto, si buscas empleo, vale la pena revisar las ofertas en servicios profesionales, salud, transporte y manufactura. Si ya trabajas a tiempo parcial y necesitas más horas, pregunta en tu empresa por turnos adicionales y actualiza tu currículum.
Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS); USA Today. Datos consultados el 7 de noviembre de 2026.