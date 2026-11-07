El informe de empleo de octubre de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), publicado el viernes 6 de noviembre, trajo una sorpresa positiva: la nómina no agrícola subió en 165,000 empleos y la tasa de desempleo se ubicó en 4.1%, frente a 4.2% en septiembre. Según USA Today, el dato superó lo que esperaban los pronosticadores, después de unos meses con fuertes vaivenes en la contratación.

Los 165,000 empleos nuevos superan el promedio mensual de 48,000 de los 12 meses anteriores.

La tasa de desempleo de los hispanos fue de 4.7%, sin cambio frente a septiembre.

Los salarios subieron 3.1% en 12 meses, pero 339,000 personas más trabajan a tiempo parcial aunque querrían tiempo completo.

Por qué importa: el empleo y el salario determinan cuánto te rinde cada cheque y qué tan fácil es encontrar trabajo. Un mes fuerte es una buena noticia, pero las cifras de fondo muestran un mercado laboral que todavía tiene puntos débiles.

Dónde se crearon los empleos

[caption id="attachment_1700017" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

Los servicios profesionales y empresariales encabezaron las ganancias con 70,000 empleos: 33,000 en servicios profesionales, científicos y técnicos, y 28,000 en servicios administrativos y de apoyo. Le siguió la salud, con 42,000 (hospitales, 16,000; atención médica a domicilio, 11,000; centros de atención ambulatoria, 5,000).

El transporte y almacenamiento sumó 25,000 puestos, con 17,000 en mensajería y paquetería y 4,000 en transporte aéreo. La manufactura añadió 19,000. En cambio, la construcción, el comercio minorista, el ocio y la hospitalidad y el gobierno no tuvieron cambios importantes. Si buscas trabajo, esos primeros sectores son donde más se contrató.

Cómo les fue a los trabajadores hispanos

La tasa de desempleo de los hispanos fue de 4.7% en octubre, igual que en septiembre. Es más alta que la del total del país (4.1%), que la de los blancos (3.7%) y que la de los asiáticos (2.8%), y menor que la de los negros (6.6%). Entre los adultos, la tasa fue de 3.9% en los hombres y 3.6% en las mujeres; entre los adolescentes llegó a 13.9%.

Es decir, el buen mes de contratación no se tradujo en una mejora medible para los trabajadores hispanos. A nivel nacional, la tasa se mueve entre 4.1% y 4.3% desde marzo.

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