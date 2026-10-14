El Departamento del Tesoro de EE.UU. (IRS) anunció el 13 de octubre de 2026 sanciones por más de 1,210 millones de dólares contra Bank of America, que describe como el segundo banco más grande del país, por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y de sanciones. El conjunto incluye la tercera multa más grande en la historia del Tesoro y la mayor en la historia de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

Por qué importa: el caso trata de cómo un banco de gran tamaño vigila y reporta movimientos de dinero sospechosos, algo que toca a quienes usan cuentas, tarjetas y transferencias. Los documentos oficiales no anuncian cambios para los clientes.

Desglose de las sanciones

FinCEN : 1,200 millones de dólares por no mitigar ni reportar riesgos prioritarios de seguridad nacional, entre ellos redes chinas de lavado de dinero y finanzas ilícitas en la frontera suroeste de EE.UU.

: 1,200 millones de dólares por no mitigar ni reportar riesgos prioritarios de seguridad nacional, entre ellos redes chinas de lavado de dinero y finanzas ilícitas en la frontera suroeste de EE.UU. OCC : 750 millones de dólares por un programa de cumplimiento BSA/AML deficiente e ineficaz. FinCEN acredita este pago contra su multa, así que al Tesoro le corresponden 450 millones de dólares bajo su orden.

: 750 millones de dólares por un programa de cumplimiento BSA/AML deficiente e ineficaz. FinCEN acredita este pago contra su multa, así que al Tesoro le corresponden 450 millones de dólares bajo su orden. OFAC: 11.6 millones de dólares (11,662,930) para resolver 475 presuntas violaciones de programas de sanciones (Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global, entre otros) ocurridas entre el 18 de septiembre de 2021 y el 24 de abril de 2025.

Qué encontraron las autoridades

Bank of America admite que violó deliberadamente la Ley de Secreto Bancario y que no informó a tiempo a FinCEN sobre más de 5,000 millones de dólares en transacciones sospechosas. Más de 1,000 millones de esa cifra involucraban riesgos prioritarios, como operaciones propias de redes chinas de lavado, fraude y posible lavado basado en comercio con un vínculo sustancial con la frontera suroeste.

Entre los patrones señalados hay compras con tarjeta de crédito, una tras otra y en grandes volúmenes, que no concordaban con el perfil del cliente, y transferencias grandes a China con descripciones genéricas como "for goods".

Desde diciembre de 2024 el banco estaba bajo una orden de cese y desistimiento de la OCC para corregir su programa. Más de un año después, seguía sin remitir a los investigadores actividad potencialmente sospechosa.

La orden de FinCEN exige al banco revisar con un tercero transacciones pasadas para reportar las que no se detectaron, y someterse a una revisión independiente centrada en la frontera suroeste, los cárteles y el narcotráfico, además de Irán y Rusia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: "Las acciones de hoy envían un mensaje claro de que incluso las instituciones financieras más grandes no están por encima de la ley."