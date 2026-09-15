Aumento del Seguro Social se ajustará a la inflación: ¿alcanzará para jubilados?

El aumento del Seguro Social para 2027 se perfila mayor al recibido este año, pero llega mientras la inflación continúa presionando el bolsillo de millones de beneficiarios.

AARP proyecta un COLA de 3.6%, mientras The Senior Citizens League (TSCL) estima 3.5%. Por ahora, ambos porcentajes son proyecciones y no el aumento oficial.

Por qué importa: Los beneficiarios podrían recibir más dinero cada mes, pero el verdadero impacto dependerá de cuánto sigan aumentando sus gastos cotidianos.

COLA 2027 apunta a un aumento mayor para el Seguro Social

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el CPI-W aumentó 3.5% interanual en agosto, después del 3.4% registrado en julio.

Este indicador es clave porque la Administración del Seguro Social utiliza el promedio del CPI-W de julio, agosto y septiembre para determinar el ajuste anual por costo de vida.

Todavía falta conocer septiembre. Ese último dato completará el tercer trimestre y permitirá determinar el porcentaje definitivo del COLA 2027.

De confirmarse el 3.6% proyectado por AARP, el ajuste sería superior al COLA de 2.8% aplicado en 2026.

¿Cuánto dinero adicional podría llegar en cada cheque?