Aumento del Seguro Social se ajustará a la inflación: ¿alcanzará para jubilados?
Publicado el15/09/2026 a las 06:47
El aumento del Seguro Social para 2027 se perfila mayor al recibido este año, pero llega mientras la inflación continúa presionando el bolsillo de millones de beneficiarios.
- AARP proyecta un COLA de 3.6%, mientras The Senior Citizens League (TSCL) estima 3.5%. Por ahora, ambos porcentajes son proyecciones y no el aumento oficial.
Por qué importa: Los beneficiarios podrían recibir más dinero cada mes, pero el verdadero impacto dependerá de cuánto sigan aumentando sus gastos cotidianos.
COLA 2027 apunta a un aumento mayor para el Seguro Social
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el CPI-W aumentó 3.5% interanual en agosto, después del 3.4% registrado en julio.
Este indicador es clave porque la Administración del Seguro Social utiliza el promedio del CPI-W de julio, agosto y septiembre para determinar el ajuste anual por costo de vida.
Todavía falta conocer septiembre. Ese último dato completará el tercer trimestre y permitirá determinar el porcentaje definitivo del COLA 2027.
- De confirmarse el 3.6% proyectado por AARP, el ajuste sería superior al COLA de 2.8% aplicado en 2026.
¿Cuánto dinero adicional podría llegar en cada cheque?
AARP calcula que un trabajador jubilado con un beneficio promedio cercano a $2,086 mensuales recibiría aproximadamente $75 adicionales al mes con un COLA de 3.6%.
- Para dimensionarlo, un beneficio actual de $1,500 aumentaría unos $54 mensuales, mientras uno de $2,000 sumaría $72 y uno de $3,000 aproximadamente $108.
- Con la estimación de 3.5% de TSCL, un cheque mensual del Seguro Social de $2,000 aumentaría alrededor de $70.
La diferencia entre ambas proyecciones sería pequeña. Para ese mismo beneficio de $2,000, apenas representaría $2 mensuales.
¿El aumento del Seguro Social 2027 alcanzará para cubrir renta, supermercado y luz?
Aquí aparece el problema para los jubilados: un COLA mayor no significa necesariamente una mejora equivalente del poder adquisitivo.
Según el BLS, la inflación general alcanzó 3.4% interanual en agosto. Los alimentos aumentaron 2.7%, la vivienda 3.0% y la energía 16.3%.
- AARP advierte que los mayores costos de alimentos, energía, vivienda y atención médica pesan especialmente sobre los adultos mayores, muchos de ellos dependientes de ingresos fijos.
- Una encuesta citada por AARP encontró que 74% de los beneficiarios consultados hizo cambios financieros porque sus gastos estaban aumentando más rápido que sus beneficios.
TSCL también encontró señales de preocupación: 89% de los adultos mayores encuestados consideró insuficiente el COLA de 2026.
El cheque probablemente será mayor en 2027: La pregunta será cuánto podrán comprar realmente esos dólares adicionales cuando llegue el nuevo ajuste.