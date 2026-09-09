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Gasolina supera $4.22 en EEUU: conflicto con Irán sigue golpeando el bolsillo
La gasolina vuelve a presionar a los conductores mientras el conflicto con Irán impulsa el petróleo. Esto cuesta ahora llenar un tanque.
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Gasolina supera $4.22 en EEUU: conflicto con Irán sigue golpeando el bolsillo
FOTO: Shutterstock

Publicado el09/09/2026 a las 06:33

El precio promedio de la gasolina regular en EEUU alcanzó $4.2245 por galón este miércoles, según AAA, aumentando la presión sobre el bolsillo de los conductores.

  • La escalada del conflicto entre EEUU e Irán y el petróleo por encima de $100 por barril mantienen encendidas las alertas sobre nuevos aumentos.

Por qué importa: La gasolina cuesta cerca de 32% más que hace un año, mientras el diésel récord amenaza con elevar también los costos de transporte y mercancías.

Conflicto con Irán empuja el petróleo sobre $100

La escalada entre EEUU e Irán está añadiendo presión a un mercado petrolero preocupado por posibles interrupciones del suministro.

  • El Brent volvió a superar los $100 por barril este miércoles, en medio de nuevos enfrentamientos y de la incertidumbre sobre el movimiento de crudo desde el Golfo Pérsico.

Una pieza fundamental es el estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo y combustibles.

Cualquier interrupción prolongada en esa zona puede restringir la oferta disponible y mantener elevados los precios internacionales del crudo, con consecuencias posteriores para las refinerías y las gasolineras estadounidenses.

gasolina en Estados Unidos
FOTO: Shutterstock

La gasolina cuesta 32% más que hace un año

El impacto ya puede medirse en dólares. AAA registra actualmente la gasolina regular en $4.2245, frente a $3.1930 hace un año.

  • La diferencia supera $1.03 por galón, equivalente a un incremento aproximado del 32%.
  • Para un tanque de 15 galones, llenar el vehículo cuesta ahora unos $63.37, comparado con aproximadamente $47.90 hace un año.

Son cerca de $15.47 adicionales por tanque: Si un conductor llena cuatro tanques al mes, la diferencia alcanza aproximadamente $62 mensuales, siempre que los precios permanezcan en estos niveles.

  • La tendencia reciente tampoco ofrece demasiado alivio: AAA situaba el promedio en $4.1203 hace una semana y en $4.0121 hace un mes.

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Diésel con precios récord aumenta la presión sobre consumidores

El problema no termina en los automóviles particulares.

AAA registra el diésel en $5.9424 por galón, frente a $3.7048 hace un año, una diferencia de aproximadamente $2.24.

  • El aumento golpea directamente a camioneros y empresas que dependen del combustible para transportar mercancías por carretera.
  • Cuando esos costos permanecen elevados, las empresas pueden enfrentar mayores gastos para mover alimentos, productos y otros bienes a través del país.

Por eso, la evolución del conflicto con Irán y del petróleo será clave. Si el crudo permanece sobre $100 o continúa escalando, los estadounidenses podrían seguir sintiendo sus consecuencias cada vez que llenen el tanque.

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