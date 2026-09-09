Gasolina supera $4.22 en EEUU: conflicto con Irán sigue golpeando el bolsillo

El precio promedio de la gasolina regular en EEUU alcanzó $4.2245 por galón este miércoles, según AAA, aumentando la presión sobre el bolsillo de los conductores.

La escalada del conflicto entre EEUU e Irán y el petróleo por encima de $100 por barril mantienen encendidas las alertas sobre nuevos aumentos.

Por qué importa: La gasolina cuesta cerca de 32% más que hace un año, mientras el diésel récord amenaza con elevar también los costos de transporte y mercancías.

Conflicto con Irán empuja el petróleo sobre $100

La escalada entre EEUU e Irán está añadiendo presión a un mercado petrolero preocupado por posibles interrupciones del suministro.

El Brent volvió a superar los $100 por barril este miércoles, en medio de nuevos enfrentamientos y de la incertidumbre sobre el movimiento de crudo desde el Golfo Pérsico.

Una pieza fundamental es el estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo y combustibles.

Cualquier interrupción prolongada en esa zona puede restringir la oferta disponible y mantener elevados los precios internacionales del crudo, con consecuencias posteriores para las refinerías y las gasolineras estadounidenses.