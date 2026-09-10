Reembolso de $500 por Obamacare: Quiénes entrarían en el plan de Trump
Publicado el10/09/2026 a las 05:18
La administración Trump planea enviar reembolsos de $500 a hasta un millón de personas por cobros excesivos relacionados con su cobertura de Obamacare, según reveló en exclusiva Axios.
- Los pagos llegarían mediante depósito directo a beneficiarios de 30 estados antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Por qué importa: El reembolso anticipa un cambio en la estrategia de salud de Trump: poner recursos directamente en manos de los asegurados, en lugar de dirigirlos a las compañías de seguros.
¿Quién podría recibir el reembolso de $500 por Obamacare?
Funcionarios estadounidenses dijeron a Axios que los reembolsos estarían disponibles para personas inscritas en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que no reciben asistencia para pagar sus primas y a quienes se les habría cobrado de más.
- Entre los estados con un número relativamente elevado de posibles beneficiarios aparecen: Florida y Texas, además de Alabama, Alaska, Arkansas, Delaware, Michigan, Misisipi, Misuri, Nuevo Hampshire, Ohio, Carolina del Sur y Wisconsin.
BREAKING: 🇺🇸 President Trump plans to send $500 Obamacare rebate checks to as many as 1 MILLION Americans before the midterm elections, per Axios.
The $500 million payout will refund people who the White House says were overcharged by insurers under the Biden administration. pic.twitter.com/1CaAGEbbSD
— Bull Theory (@BullTheoryio) September 10, 2026
La información conocida hasta ahora señala que el dinero sería enviado por depósito directo, pero Axios no detalló un proceso para solicitar los $500 ni fechas específicas para cada beneficiario.
Además, hay una diferencia importante: no todos los inscritos en Obamacare recibirían los $500 y, por ahora, todavía faltan detalles sobre cómo se determinará la elegibilidad.
Por eso, el pago no debe confundirse con un cheque de estímulo ni con un nuevo beneficio para todos los usuarios de Obamacare.
¿De dónde salen los $500 millones para pagar estos reembolsos que plantea Trump?
Según Axios, la Casa Blanca asegura que existe un fondo de aproximadamente $500 millones procedente de cargos cobrados en exceso a beneficiarios de la ACA durante la administración Biden.
President Donald J. Trump announces $500 rebate checks to nearly 1 million hardworking Americans who were wrongly overcharged through Obamacare.
«Our Administration is doing the right thing and giving the money back to the people who were wrongly ripped off.» pic.twitter.com/XWA1wlzRH8
— The White House (@WhiteHouse) September 10, 2026
Funcionarios explicaron al medio que esos recursos fueron posteriormente devueltos al Gobierno y permanecían en cuentas federales.
- A tener en cuenta: En 2023, la administración Biden había propuesto utilizar fondos recaudados mediante estas tarifas para ampliar el acceso a anticonceptivos gratuitos de personas cuyos planes de la ACA no los cubrían.
- Los Republicanos cuestionaron entonces la autoridad para utilizar esos recursos con ese propósito y la administración Biden terminó retirando la propuesta.
El giro de Trump con Obamacare
El movimiento representa un giro político para Trump, quien durante su primer mandato intentó derogar Obamacare sin conseguirlo.
- Ahora, los reembolsos encajan con su propuesta de dirigir más recursos de salud directamente a los estadounidenses, en lugar de canalizarlos hacia las compañías aseguradoras.
Trump planea promocionar los reembolsos durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, según Axios.
El calendario agrega un elemento electoral: los $500 llegarían antes de que los estadounidenses voten por el control del Congreso, aunque la información disponible no demuestra que los reembolsos tengan como finalidad obtener votos.