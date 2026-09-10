Reembolso de $500 por Obamacare: Quiénes entrarían en el plan de Trump

La administración Trump planea enviar reembolsos de $500 a hasta un millón de personas por cobros excesivos relacionados con su cobertura de Obamacare, según reveló en exclusiva Axios.

Los pagos llegarían mediante depósito directo a beneficiarios de 30 estados antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Por qué importa: El reembolso anticipa un cambio en la estrategia de salud de Trump: poner recursos directamente en manos de los asegurados, en lugar de dirigirlos a las compañías de seguros.

¿Quién podría recibir el reembolso de $500 por Obamacare?

Funcionarios estadounidenses dijeron a Axios que los reembolsos estarían disponibles para personas inscritas en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que no reciben asistencia para pagar sus primas y a quienes se les habría cobrado de más.

Entre los estados con un número relativamente elevado de posibles beneficiarios aparecen: Florida y Texas, además de Alabama, Alaska, Arkansas, Delaware, Michigan, Misisipi, Misuri, Nuevo Hampshire, Ohio, Carolina del Sur y Wisconsin.

BREAKING: 🇺🇸 President Trump plans to send $500 Obamacare rebate checks to as many as 1 MILLION Americans before the midterm elections, per Axios. The $500 million payout will refund people who the White House says were overcharged by insurers under the Biden administration. pic.twitter.com/1CaAGEbbSD — Bull Theory (@BullTheoryio) September 10, 2026

La información conocida hasta ahora señala que el dinero sería enviado por depósito directo, pero Axios no detalló un proceso para solicitar los $500 ni fechas específicas para cada beneficiario.