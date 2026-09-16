Dólar sube en México y Colombia: ¿Cuánto cuesta hoy 16 de septiembre?
Publicado el16/09/2026 a las 04:39
El dólar sigue subiendo este miércoles 16 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico.
En Colombia, la moneda estadounidense también avanza y vuelve sobre los 3.100 pesos, mientras República Dominicana registra una ligera baja.
Por qué importa: Un dólar más caro encarece compras, viajes y pagos realizados en esa moneda, pero puede beneficiar a las familias que reciben remesas al obtener más moneda local.
Así está el precio de dólar hoy 16 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 17.1527 pesos por dólar, manteniendo la tendencia al alza.
En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $16.81
- Venta: $17.37
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.80
- Venta: $17.74
La subida lleva nuevamente la referencia de Banxico por encima de los 17 pesos y encarece la compra de dólares para quienes necesitan la moneda estadounidense.
Sin embargo, quienes reciben remesas pueden obtener más pesos mexicanos al cambiar la misma cantidad de dólares, dependiendo de la tasa y las comisiones aplicadas.
El dólar también sube en Colombia
La cotización oficial se sitúa en 3.115,663 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.099
- Venta: $3.216
El avance coloca nuevamente la cotización oficial por encima de los 3.100 pesos colombianos, después de las bajas registradas en jornadas anteriores.
Un dólar más alto puede favorecer a quienes reciben remesas, aunque aumenta el costo para quienes necesitan comprar la moneda para viajes, importaciones o pagos internacionales.
El dólar baja ligeramente en República Dominicana
En República Dominicana, la moneda estadounidense se mueve en dirección contraria y registra una ligera baja este miércoles.
Según el Banco Central, el dólar presenta las siguientes cotizaciones:
- Compra: $58.75 pesos dominicanos
- Venta: $59.08 pesos dominicanos
Pese al ligero descenso, la cotización continúa alrededor de los 59 pesos dominicanos por dólar, una referencia importante para hogares que reciben remesas y consumidores con gastos vinculados a esa moneda.