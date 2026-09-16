Dólar sube en México y Colombia: ¿Cuánto cuesta hoy 16 de septiembre?

El dólar sigue subiendo este miércoles 16 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense también avanza y vuelve sobre los 3.100 pesos, mientras República Dominicana registra una ligera baja.

Por qué importa: Un dólar más caro encarece compras, viajes y pagos realizados en esa moneda, pero puede beneficiar a las familias que reciben remesas al obtener más moneda local.

Así está el precio de dólar hoy 16 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 17.1527 pesos por dólar, manteniendo la tendencia al alza.

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $16.81

Venta: $17.37

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra: