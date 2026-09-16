Situación del Seguro Social genera incertidumbre: muchos buscan cobrar antes de posibles cambios
Publicado el16/09/2026 a las 06:07
Solicitar los beneficios de jubilación a los 62 años puede parecer una forma de asegurar el ingreso cuanto antes, pero tiene una consecuencia permanente: el cheque mensual puede reducirse hasta 30%.
Por qué importa: La decisión adquiere mayor peso cuando crecen las dudas sobre el financiamiento del Seguro Social y miles de trabajadores se acercan a una jubilación que puede durar décadas.
El temor por el Seguro Social acelera decisiones de adultos mayores en EE.UU.
Una encuesta nacional de la Asociación Nacional de Analistas Registrados de la Seguridad Social (NARSSA) encontró una creciente demanda de orientación entre quienes se acercan a la jubilación.
El estudio consultó a 189 analistas registrados que trabajan directamente con personas y familias: 82.6% reportó mayor demanda de asesoramiento durante los últimos tres años.
El dato: El 73.5% dijo que sus clientes consideran solicitar anticipadamente los beneficios ante posibles cambios futuros, mientras 58.7% reportó dudas sobre si el Congreso resolverá los problemas financieros del programa.
Pero el resultado refleja la experiencia de los asesores encuestados con sus clientes; no significa que 73.5% de todos los estadounidenses planee solicitar anticipadamente el Seguro Social.
Cobrar a los 62 puede reducir el cheque 30%
Los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios de jubilación desde los 62 años, pero hacerlo tiene consecuencias que conviene calcular antes de presentar una solicitud.
- Para una persona nacida en 1960 o después, cuya edad plena de jubilación es 67 años, comenzar a los 62 puede reducir hasta 30% el beneficio mensual. Ese ajuste es permanente.
- Por ejemplo, un beneficio de $2,000 a la edad plena equivaldría aproximadamente a $1,400 mensuales bajo una reducción del 30%, una diferencia inicial de $600 al mes.
La decisión, sin embargo, no depende únicamente del monto: necesidad de ingresos, salud, empleo y circunstancias familiares pueden hacer que algunas personas necesiten retirarse antes.
¿Realmente puede quedarse sin dinero el Seguro Social?
La preocupación tiene una base real. Los fideicomisarios proyectan que el fondo OASI, encargado de jubilación y sobrevivientes, podrá pagar completamente los beneficios programados hasta el cuarto trimestre de 2032.
- Sin cambios legislativos, al agotarse esas reservas los ingresos que continúe recibiendo el programa alcanzarían para aproximadamente 78% de los beneficios programados. Eso no significa que los cheques desaparecerían.
Los fondos combinados de jubilación y discapacidad, por su parte, tienen reservas proyectadas hasta 2034, cuando los ingresos permitirían cubrir alrededor del 83% de los beneficios programados bajo la ley actual.
Muchos planean retirarse a los 65, pero dejan de trabajar antes
La incertidumbre coincide con otra realidad: los estadounidenses no siempre pueden jubilarse cuando lo habían planeado.
- La Encuesta de Confianza en la Jubilación 2026 de EBRI encontró que los trabajadores esperan retirarse a una edad mediana de 65 años, mientras los jubilados reportaron haberlo hecho a los 62.
Casi la mitad de los jubilados dijo haberse retirado antes de lo previsto, y tres de cada cuatro atribuyeron esa situación a circunstancias fuera de su control.
El futuro financiero del Seguro Social enfrenta desafíos, pero cobrar anticipadamente por temor también tiene un costo conocido. Antes de decidir, la SSA permite comparar estimaciones personales según diferentes edades de solicitud mediante una cuenta my Social Security.