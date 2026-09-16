Situación del Seguro Social genera incertidumbre: muchos buscan cobrar antes de posibles cambios

Solicitar los beneficios de jubilación a los 62 años puede parecer una forma de asegurar el ingreso cuanto antes, pero tiene una consecuencia permanente: el cheque mensual puede reducirse hasta 30%.

Por qué importa: La decisión adquiere mayor peso cuando crecen las dudas sobre el financiamiento del Seguro Social y miles de trabajadores se acercan a una jubilación que puede durar décadas.

El temor por el Seguro Social acelera decisiones de adultos mayores en EE.UU.

Una encuesta nacional de la Asociación Nacional de Analistas Registrados de la Seguridad Social (NARSSA) encontró una creciente demanda de orientación entre quienes se acercan a la jubilación.

El estudio consultó a 189 analistas registrados que trabajan directamente con personas y familias: 82.6% reportó mayor demanda de asesoramiento durante los últimos tres años.

El dato: El 73.5% dijo que sus clientes consideran solicitar anticipadamente los beneficios ante posibles cambios futuros, mientras 58.7% reportó dudas sobre si el Congreso resolverá los problemas financieros del programa.

Pero el resultado refleja la experiencia de los asesores encuestados con sus clientes; no significa que 73.5% de todos los estadounidenses planee solicitar anticipadamente el Seguro Social.

Cobrar a los 62 puede reducir el cheque 30%

Los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios de jubilación desde los 62 años, pero hacerlo tiene consecuencias que conviene calcular antes de presentar una solicitud.