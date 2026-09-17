Dólar hoy: sube en Colombia y RD mientras México queda sin cambios
Publicado el17/09/2026 a las 04:40
El dólar mantiene este jueves 17 de septiembre su referencia oficial en México debido al feriado bancario de ayer, aunque el mercado cambiario registra un ligero movimiento.
En Colombia, la moneda estadounidense continúa subiendo, mientras República Dominicana rompe con la estabilidad de jornadas anteriores y registra un leve aumento.
Por qué importa: Un dólar más caro favorece a quienes reciben remesas y las cambian a moneda local, pero puede elevar el costo de compras y pagos en dólares.
Así está el dólar hoy 17 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se mantiene este jueves en 17.1527 pesos por dólar, sin una nueva actualización debido al feriado bancario de ayer.
En el mercado cambiario, donde sí hubo un ligero movimiento, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $16.84
- Venta: $17.40
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.80
- Venta: $17.74
Aunque Banxico mantiene su última referencia, los precios disponibles para los consumidores sí presentan variaciones dependiendo del banco o establecimiento donde realicen la operación.
El dólar sigue subiendo en Colombia
En Colombia, el dólar mantiene la tendencia ascendente y vuelve a ganar terreno durante la jornada de este jueves.
La cotización oficial se sitúa en 3.128,407 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.105
- Venta: $3.222
La subida favorece a las familias que reciben remesas, ya que pueden obtener más pesos colombianos al cambiar la misma cantidad de dólares.
Sin embargo, quienes necesitan dólares para viajes, compras o pagos internacionales pueden enfrentar un mayor costo si la moneda estadounidense continúa avanzando.
República Dominicana rompe la estabilidad y sube
En República Dominicana, el dólar registra un ligero aumento este jueves después de mantenerse relativamente estable durante jornadas anteriores.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense presenta las siguientes cotizaciones:
- Compra: $58.83 pesos dominicanos
- Venta: $59.13 pesos dominicanos
El movimiento mantiene al dólar alrededor de los 59 pesos dominicanos, una referencia especialmente importante para hogares que reciben remesas y consumidores con pagos vinculados a la moneda estadounidense.