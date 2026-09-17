Dólar hoy: sube en Colombia y RD mientras México queda sin cambios

El dólar mantiene este jueves 17 de septiembre su referencia oficial en México debido al feriado bancario de ayer, aunque el mercado cambiario registra un ligero movimiento.

En Colombia, la moneda estadounidense continúa subiendo, mientras República Dominicana rompe con la estabilidad de jornadas anteriores y registra un leve aumento.

Por qué importa: Un dólar más caro favorece a quienes reciben remesas y las cambian a moneda local, pero puede elevar el costo de compras y pagos en dólares.

Así está el dólar hoy 17 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se mantiene este jueves en 17.1527 pesos por dólar, sin una nueva actualización debido al feriado bancario de ayer.

En el mercado cambiario, donde sí hubo un ligero movimiento, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $16.84

Venta: $17.40

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra: