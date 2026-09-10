California decide en noviembre: $155,000 millones pueden impactar a las familias
Publicado el10/09/2026 a las 06:07
Los votantes de California decidirán el 3 de noviembre, durante las elecciones de medio término, cinco propuestas que podrían mover alrededor de $155,000 millones, según una proyección de The Center Square.
- Pero esa cifra no significa que las familias recibirán una factura equivalente en nuevos impuestos. Las medidas afectan de manera diferente la deuda estatal, los impuestos, la vivienda y los servicios públicos.
Por qué importa: Para trabajadores y familias de ingresos medios, la pregunta clave es quién pagará realmente y qué beneficios o costos indirectos podrían aparecer durante los próximos años.
Medidas económicas de California en noviembre: Cinco propuestas ponen $155,000 millones en juego
Las Proposiciones 1, 2, 3, 37 y 40 estarán entre las decisiones económicas que tendrán los votantes en sus manos en noviembre.
- La Proposición 1 autorizaría $11,250 millones en bonos para vivienda asequible, incluidos proyectos para veteranos y programas relacionados con personas sin hogar.
El costo para las finanzas estatales sería de aproximadamente $500 millones a $600 millones anuales durante unos 25 años, según el análisis fiscal oficial.
- La Proposición 2, por su parte, aumentaría la cantidad que California debe reservar en su fondo para emergencias y extendería el calendario de pagos adicionales de deuda.
El 3 de noviembre llegan las elecciones de medio término. Aunque no se elige presidente, estarán en juego cargos y decisiones importantes para el futuro del país. Infórmate, regístrate y vota. 09/09/26
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¿Subirán los impuestos de las familias trabajadoras?
Dos de las medidas fiscales más importantes apuntan principalmente hacia los residentes con mayores recursos, no hacia una familia de ingresos medios.
- La Proposición 3 convertiría en permanentes las actuales tasas superiores del impuesto sobre la renta para contribuyentes de altos ingresos, preservando recursos destinados a educación y otros servicios públicos.
- La Proposición 40 plantea un impuesto de 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios para reforzar el financiamiento de educación, salud y otros programas.
Sus críticos advierten, sin embargo, que gravar más las grandes fortunas podría incentivar a algunos contribuyentes ricos a abandonar California, reduciendo eventualmente otras fuentes de recaudación.
La vivienda también estará en juego en noviembre
Para algunas familias trabajadoras, una de las propuestas podría representar una oportunidad más directa:
La Proposición 37 autorizaría $25,000 millones en bonos para ayudar a compradores elegibles de primera vivienda.
- El programa podría financiar hasta 17% del precio de compra. Esos bonos serían pagados mediante los préstamos de los participantes y no representarían un costo directo para gobiernos estatales o locales.
- Chris Hoehne, director ejecutivo del California Budget & Policy Center, dijo a The Center Square que “la gran mayoría de los contribuyentes de California no verán ningún efecto real en su factura de impuestos”.
Las elecciones del 3 de noviembre van más allá de elegir representantes: los votantes decidirán cómo California recauda, ahorra, se endeuda y destina miles de millones de dólares durante los próximos años.