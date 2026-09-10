California decide en noviembre: $155,000 millones pueden impactar a las familias

Los votantes de California decidirán el 3 de noviembre, durante las elecciones de medio término, cinco propuestas que podrían mover alrededor de $155,000 millones, según una proyección de The Center Square.

Pero esa cifra no significa que las familias recibirán una factura equivalente en nuevos impuestos. Las medidas afectan de manera diferente la deuda estatal, los impuestos, la vivienda y los servicios públicos.

Por qué importa: Para trabajadores y familias de ingresos medios, la pregunta clave es quién pagará realmente y qué beneficios o costos indirectos podrían aparecer durante los próximos años.

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Medidas económicas de California en noviembre: Cinco propuestas ponen $155,000 millones en juego

Las Proposiciones 1, 2, 3, 37 y 40 estarán entre las decisiones económicas que tendrán los votantes en sus manos en noviembre.

La Proposición 1 autorizaría $11,250 millones en bonos para vivienda asequible, incluidos proyectos para veteranos y programas relacionados con personas sin hogar.

El costo para las finanzas estatales sería de aproximadamente $500 millones a $600 millones anuales durante unos 25 años, según el análisis fiscal oficial.