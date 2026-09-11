Inflación sigue en 3.4%: ¿qué significa para el aumento del Seguro Social?
Publicado el11/09/2026 a las 05:08
La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3.4% interanual en agosto, pero los precios aceleraron durante el mes, impulsados especialmente por la gasolina.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 0.4% en agosto, cuatro veces el 0.1% registrado en julio, según el nuevo reporte del Buró de Estadísticas Laborales (BLS).
Por qué importa: El reporte afecta directamente el bolsillo y también ofrece una nueva pista sobre cuánto podrían aumentar los beneficios del Seguro Social en 2027.
Gasolina vuelve a presionar el bolsillo de las familias
El gran protagonista fue el combustible. La gasolina subió 3.9% en agosto y explicó más de un tercio del incremento mensual de todos los precios.
En comparación con agosto de 2025, el salto es mucho mayor: la gasolina cuesta 27.4% más, mientras el índice de energía acumula un incremento de 16.3%.
- Pero la presión no quedó limitada a las gasolineras. La vivienda avanzó 0.3%, comer fuera aumentó 0.3% y los servicios de transporte subieron 0.5%.
La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0.3% mensual, aunque su tasa interanual bajó de 2.5% a 2.4%.
El Seguro Social recibe una nueva pista para el aumento de 2027
El informe contiene otro número especialmente importante para jubilados: el CPI-W aumentó 3.5% interanual en agosto y 0.4% durante el mes.
Este indicador es utilizado por la Administración del Seguro Social para calcular el COLA, el ajuste anual por costo de vida que modifica los beneficios.
- Agosto es el segundo de los tres meses decisivos. Para determinar el COLA 2027 se consideran los datos del CPI-W correspondientes a julio, agosto y septiembre.
Por eso, el 3.5% conocido ahora no significa que los pagos del Seguro Social subirán 3.5%. Todavía falta septiembre para completar el cálculo.
La inflación se intensificó en agosto, reforzando argumentos a favor de una subida de las tasas de interés https://t.co/syC8Pipyfn
— CNN en Español (@CNNEE) September 11, 2026
¿Cuándo se conocerá el aumento definitivo del Seguro Social?
El próximo reporte del IPC correspondiente a septiembre está programado para el 14 de octubre, según el calendario publicado por el BLS.
Ese dato permitirá completar el tercer trimestre y conocer con mayor precisión el ajuste que recibirán los beneficiarios del Seguro Social en 2027.
Mientras tanto, el reporte de agosto deja una señal mixta: la inflación subyacente anual continúa moderándose, pero el costo de vida volvió a acelerar durante el mes.
Y para millones de hogares, la presión es visible en gastos difíciles de evitar: gasolina, vivienda, transporte y comidas fuera de casa.