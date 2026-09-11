Inflación sigue en 3.4%: ¿qué significa para el aumento del Seguro Social?

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3.4% interanual en agosto, pero los precios aceleraron durante el mes, impulsados especialmente por la gasolina.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 0.4% en agosto, cuatro veces el 0.1% registrado en julio, según el nuevo reporte del Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Por qué importa: El reporte afecta directamente el bolsillo y también ofrece una nueva pista sobre cuánto podrían aumentar los beneficios del Seguro Social en 2027.

Gasolina vuelve a presionar el bolsillo de las familias

El gran protagonista fue el combustible. La gasolina subió 3.9% en agosto y explicó más de un tercio del incremento mensual de todos los precios.

En comparación con agosto de 2025, el salto es mucho mayor: la gasolina cuesta 27.4% más, mientras el índice de energía acumula un incremento de 16.3%.

Pero la presión no quedó limitada a las gasolineras. La vivienda avanzó 0.3%, comer fuera aumentó 0.3% y los servicios de transporte subieron 0.5%.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0.3% mensual, aunque su tasa interanual bajó de 2.5% a 2.4%.

El Seguro Social recibe una nueva pista para el aumento de 2027