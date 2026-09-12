Trump promete $5,000, reembolso de $500 y diésel récord: así cerró la semana

La economía volvió a cruzarse esta semana con la política y el bolsillo de los estadounidenses: dos posibles pagos generaron expectativa mientras el combustible siguió encareciéndose.

Desde una promesa de $5,000 por adulto hasta un posible reembolso de $500 por Obamacare, estas son tres noticias de MundoNOW que marcaron la agenda económica.

Por qué importa: mientras Washington habla de devolver dinero a los consumidores, el récord del diésel muestra que el costo de vida continúa ejerciendo presión sobre las familias.

1. Trump promete $5,000 si los republicanos conservan el Congreso

Donald Trump prometió entregar $5,000 por adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso tras las elecciones del 3 de noviembre.

El presidente vinculó el llamado “dividendo” con los ingresos provenientes de los aranceles, aunque todavía no existe un programa aprobado ni un cheque disponible.

Para una pareja de adultos, la propuesta equivaldría a $10,000, pero quedan preguntas importantes sobre elegibilidad, financiamiento y fechas de pago.

El costo también sería enorme: una estimación citada por MundoNOW sitúa el desembolso alrededor de $1.3 billones si se entregaran $5,000 por adulto.

2. Hasta un millón podrían recibir $500 por Obamacare

Otra noticia que despertó interés fue el plan de la administración Trump para devolver $500 a hasta un millón de personas por cobros excesivos relacionados con Obamacare.