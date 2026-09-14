Dólar inicia la semana estable en México y RD, pero sigue cayendo en Colombia
Publicado el14/09/2026 a las 04:27
El dólar inicia este lunes 14 de septiembre estable en México, según los datos proporcionados por Banxico. En Colombia continúa su caída, mientras República Dominicana también mantiene la estabilidad.
Por qué importa: Un dólar más barato puede reducir costos para quienes compran productos importados o necesitan la moneda estadounidense, pero también disminuye la cantidad de moneda local que reciben algunas familias al cambiar remesas.
Así está el dólar hoy 14 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este lunes en 16.9707 pesos por dólar.
En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $16.70
- Venta: $17.23
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.75
- Venta: $17.54
La estabilidad mantiene al dólar alrededor de los 17 pesos, aunque el precio final para los consumidores puede variar dependiendo del banco o establecimiento donde realicen la operación.
El dólar sigue cayendo en Colombia
La cotización oficial se sitúa en 3.072,251 pesos colombianos por dólar, según los datos proporcionados del Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.092
- Venta: $3.214
La caída mantiene al dólar cerca de los 3.000 pesos colombianos, lo que puede favorecer a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense para viajes, compras o pagos internacionales.
Sin embargo, para las familias que reciben remesas significa obtener menos pesos colombianos al cambiar la misma cantidad de dólares.
República Dominicana mantiene la estabilidad
En República Dominicana, el dólar se mantiene estable durante la jornada de este lunes.
Según los datos proporcionados del Banco Central, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $58.91 pesos dominicanos
- Venta: $59.19 pesos dominicanos
La cotización permanece alrededor de los 59 pesos dominicanos por dólar, una referencia importante para hogares que reciben remesas y consumidores que realizan pagos vinculados a la moneda estadounidense.