Dólar inicia la semana estable en México y RD, pero sigue cayendo en Colombia

El dólar inicia este lunes 14 de septiembre estable en México, según los datos proporcionados por Banxico. En Colombia continúa su caída, mientras República Dominicana también mantiene la estabilidad.

Por qué importa: Un dólar más barato puede reducir costos para quienes compran productos importados o necesitan la moneda estadounidense, pero también disminuye la cantidad de moneda local que reciben algunas familias al cambiar remesas.

Así está el dólar hoy 14 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este lunes en 16.9707 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $16.70

Venta: $17.23

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra: