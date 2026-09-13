Seguro Social y SNAP: ¿Quién recibe dinero del Gobierno esta semana?
Publicado el13/09/2026 a las 05:15
Esta semana traerá pagos del Seguro Social y depósitos SNAP para determinados jubilados y familias entre el 14 y el 18 de septiembre.
El miércoles será la fecha clave para el Seguro Social, mientras varios estados mantienen abiertas sus ventanas para distribuir ayuda alimentaria.
Por qué importa: no se trata de un bono adicional. Son beneficios regulares y la fecha depende del cumpleaños, estado o número asignado al caso.
Seguro Social paga a este grupo el miércoles 16
El miércoles 16 de septiembre recibirán su pago del Seguro Social los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre los días 11 y 20.
La Administración del Seguro Social establece que este grupo cobra el tercer miércoles del mes. En septiembre de 2026, esa fecha corresponde al día 16.
Quienes cumplen años entre el 21 y el 31 tendrán que esperar hasta el miércoles 23 de septiembre, según el calendario oficial.
Los beneficiarios que reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997 siguen otro calendario. Lo mismo ocurre con determinadas personas que reciben Seguro Social y SSI.
SNAP sigue llegando en varios estados
A diferencia del Seguro Social, SNAP no tiene una fecha única de depósito para todo Estados Unidos.
Entre los calendarios proporcionados, Florida distribuye beneficios del 1 al 28; Georgia, del 5 al 23; Nuevo México, del 1 al 20; y Texas puede extenderlos hasta el 28.
Eso significa que beneficiarios de esos estados todavía pueden estar dentro de su ventana de distribución durante la semana del 14 al 18.
Arizona, en cambio, tiene una ventana del 1 al 13; California y Colorado, del 1 al 10; y Nueva Jersey generalmente distribuye entre el 1 y el 5.
Texas y Nueva York requieren especial atención
Texas merece atención particular. Los hogares certificados después del 1 de junio de 2020 tienen una distribución escalonada entre el 16 y el 28, determinada por los últimos dos dígitos del EDG.
Los casos anteriores siguen un calendario diferente que comienza el día 1, por lo que no todos los beneficiarios texanos cobran simultáneamente.
En Nueva York también existen diferencias: fuera de los cinco distritos de NYC, los depósitos generalmente siguen un calendario relacionado con el número de caso.
Nueva York City utiliza un calendario específico que puede cambiar cada mes.
Por eso, quienes esperan SNAP esta semana deben comprobar su estado, número de caso y saldo de la tarjeta EBT antes de asumir una fecha de depósito.