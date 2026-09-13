Seguro Social y SNAP: ¿Quién recibe dinero del Gobierno esta semana?

Esta semana traerá pagos del Seguro Social y depósitos SNAP para determinados jubilados y familias entre el 14 y el 18 de septiembre.

El miércoles será la fecha clave para el Seguro Social, mientras varios estados mantienen abiertas sus ventanas para distribuir ayuda alimentaria.

Por qué importa: no se trata de un bono adicional. Son beneficios regulares y la fecha depende del cumpleaños, estado o número asignado al caso.

Seguro Social paga a este grupo el miércoles 16

El miércoles 16 de septiembre recibirán su pago del Seguro Social los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre los días 11 y 20.

La Administración del Seguro Social establece que este grupo cobra el tercer miércoles del mes. En septiembre de 2026, esa fecha corresponde al día 16.

Quienes cumplen años entre el 21 y el 31 tendrán que esperar hasta el miércoles 23 de septiembre, según el calendario oficial.

Los beneficiarios que reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997 siguen otro calendario. Lo mismo ocurre con determinadas personas que reciben Seguro Social y SSI.

SNAP sigue llegando en varios estados