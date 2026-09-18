Trump y Xi ante una tregua clave: el riesgo para precios y economía

Estados Unidos y China buscan mantener una tregua comercial que evita una nueva escalada arancelaria mientras la guerra en Irán añade presión sobre la economía mundial.

Las conversaciones previstas entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng servirán además para preparar el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

Por qué importa: una ruptura podría afectar cadenas de suministro, costos empresariales y eventualmente precios de productos vendidos en Estados Unidos.

La tregua comercial entre EE.UU. y China frenó la escalada, pero los aranceles continúan

La tregua acordada en Busan en octubre de 2025, según el reporte de EFE, redujo algunas barreras comerciales después de meses de fuertes represalias entre Washington y Pekín.

Estados Unidos redujo del 20% al 10% los aranceles relacionados con el fentanilo, mientras China suspendió temporalmente parte de sus gravámenes adicionales.

Estados Unidos y China están debatiendo la posibilidad de reducir los aranceles sobre ciertos productos, incluidos los envíos estadounidenses de energía y productos agrícolas, lo que podría ser una señal de que la cumbre de líderes de la próxima semana conducirá a una extensión… — Diario La República (@larepublica_co) September 15, 2026

Sin embargo, el conflicto comercial está lejos de desaparecer: China continúa soportando la tasa arancelaria efectiva más elevada entre los principales socios estadounidenses.

En julio alcanzaba 22.8%, frente al promedio estadounidense de 6.7%, según el Penn Wharton Budget Model, con datos de la USITC.