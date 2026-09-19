Cheques, Seguro Social y $5,000 de Trump: las noticias de dinero que marcaron la semana
Publicado el19/09/2026 a las 03:00
Los cheques volvieron a dominar las noticias económicas esta semana, entre un pago confirmado en Nueva York, el próximo COLA del Seguro Social y una propuesta de $5,000.
Para millones de familias, la diferencia está en los detalles: un dinero comenzará a enviarse, otro depende de la inflación y el tercero todavía es una promesa política.
Nueva York comenzó a enviar cheques de hasta $200
Desde el 21 de septiembre, Nueva York comenzará a distribuir cheques de alivio energético de entre $100 y $200 mediante el programa POWER.
Power up: Energy rebate checks up to $200 coming to New York homes
Gov. Kathy Hochul said on Monday that the state will begin mailing energy rebate checks of up to $200 to 8.2 million households starting Sept. 21, with payments continuing through December. The checks are part of… pic.twitter.com/CaJvPZY1IT
— TheManhattan (@ManhattanPress) September 14, 2026
El beneficio dispone de $1,000 millones y alcanzará aproximadamente a 8.2 millones de residentes, con envíos que continuarán hasta diciembre.
- Las parejas elegibles que declararon conjuntamente y ganaron menos de $150,000 recibirán $200; aquellas con ingresos entre $150,000 y $300,000 obtendrán $150.
- Los contribuyentes individuales elegibles con ingresos de hasta $150,000 recibirán $100. No es necesario presentar una solicitud adicional si cumplen los requisitos.
Seguro Social: todas las miradas están sobre el COLA 2027
Otra cifra que importa al bolsillo es el próximo aumento del Seguro Social, aunque todavía falta conocer el porcentaje definitivo.
- AARP proyecta un COLA de 3.6% para 2027, mientras The Senior Citizens League calcula 3.5%. Ambas cifras siguen siendo estimaciones.
El CPI-W aumentó 3.5% interanual en agosto y ahora falta septiembre, dato necesario para completar el trimestre utilizado para calcular oficialmente el COLA.
- Con un ajuste de 3.6%, un jubilado que actualmente recibe $2,000 mensuales sumaría aproximadamente $72 al mes.
El problema es cuánto rendirá ese aumento: en agosto, la energía registraba un incremento interanual de 16.3%, mientras vivienda y alimentos también mostraban aumentos.
Trump vuelve a plantear cheques de $5,000
Donald Trump reiteró esta semana su propuesta de entregar $5,000 por adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso después de las elecciones de noviembre.
🚨🇺🇸 | El presidente Donald Trump habló firmemente sobre el premio económico a los adultos estadounidenses:
«Los cheques de $5,000 están en camino… Va a suceder porque la gente lo merece, porque fueron tratados tan mal por los demócratas y por Biden». pic.twitter.com/GNpzKnMsRa
— La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) September 13, 2026
El presidente sostiene que el llamado “dividendo Trump” podría financiarse con ingresos arancelarios, pero actualmente no existe un cheque aprobado, fecha de pago ni proceso de solicitud.
El costo es una de las grandes incógnitas: entregar $5,000 a unos 245 millones de ciudadanos adultos representaría aproximadamente $1.2 billones.
- Así termina una semana marcada por tres cifras que comparten una preocupación de fondo: cuánto dinero tendrán realmente disponible los hogares estadounidenses.