Cheques, Seguro Social y $5,000 de Trump: las noticias de dinero que marcaron la semana

Los cheques volvieron a dominar las noticias económicas esta semana, entre un pago confirmado en Nueva York, el próximo COLA del Seguro Social y una propuesta de $5,000.

Para millones de familias, la diferencia está en los detalles: un dinero comenzará a enviarse, otro depende de la inflación y el tercero todavía es una promesa política.

Nueva York comenzó a enviar cheques de hasta $200

Desde el 21 de septiembre, Nueva York comenzará a distribuir cheques de alivio energético de entre $100 y $200 mediante el programa POWER.

Power up: Energy rebate checks up to $200 coming to New York homes Gov. Kathy Hochul said on Monday that the state will begin mailing energy rebate checks of up to $200 to 8.2 million households starting Sept. 21, with payments continuing through December. The checks are part of… pic.twitter.com/CaJvPZY1IT — TheManhattan (@ManhattanPress) September 14, 2026

El beneficio dispone de $1,000 millones y alcanzará aproximadamente a 8.2 millones de residentes, con envíos que continuarán hasta diciembre.

Las parejas elegibles que declararon conjuntamente y ganaron menos de $150,000 recibirán $200; aquellas con ingresos entre $150,000 y $300,000 obtendrán $150.

Los contribuyentes individuales elegibles con ingresos de hasta $150,000 recibirán $100. No es necesario presentar una solicitud adicional si cumplen los requisitos.

Seguro Social: todas las miradas están sobre el COLA 2027

Otra cifra que importa al bolsillo es el próximo aumento del Seguro Social, aunque todavía falta conocer el porcentaje definitivo.