El dólar no da tregua: vuelve a subir en México, Colombia y RD
Publicado el21/09/2026 a las 04:25
El dólar comienza este lunes 21 de septiembre con avances en México, Colombia y República Dominicana, aunque con movimientos de distinta magnitud.
- Colombia registra la subida más marcada, mientras en México y República Dominicana el incremento es más moderado.
Por qué importa: Un dólar más caro encarece compras y pagos realizados en moneda estadounidense, pero puede favorecer a las familias que reciben remesas y las cambian a moneda local.
Así está el dólar hoy 21 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este lunes en 17.245 pesos por dólar, manteniendo el avance gradual de las últimas jornadas.
En el mercado cambiario, los precios presentan una ligera variación:
- Compra: $16.92
- Venta: $17.48
En Banco Azteca, una de las referencias utilizadas para operaciones en efectivo, el dólar cotiza en:
- Compra: $16.85
- Venta: $17.79
La diferencia entre la referencia de Banxico y las ventanillas muestra por qué conviene revisar precios antes de cambiar dólares, especialmente cuando se trata de cantidades importantes.
El dólar sigue escalando en Colombia
En Colombia, la moneda estadounidense mantiene su tendencia ascendente y alcanza este lunes los 3.193,104 pesos colombianos por dólar, según la referencia oficial.
El movimiento resulta especialmente relevante para quienes necesitan dólares para viajes, compras internacionales o pagos vinculados con la moneda estadounidense.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias se encuentran en:
- Compra: $3.114
- Venta: $3.237
Para los hogares que reciben remesas, un dólar más alto puede traducirse en más pesos colombianos por cada dólar cambiado, aunque el monto depende de comisiones y tasas ofrecidas.
República Dominicana también registra una ligera subida
En República Dominicana, el dólar comienza la semana con un incremento moderado y permanece por encima de los 59 pesos dominicanos.
Según los datos del Banco Central, las cotizaciones para este lunes son:
- Compra: $59.26 pesos dominicanos
- Venta: $59.32 pesos dominicanos
La diferencia entre compra y venta es estrecha, pero quienes reciben remesas o necesitan comprar dólares deben considerar que bancos y casas de cambio pueden manejar precios diferentes.