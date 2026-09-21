El dólar no da tregua: vuelve a subir en México, Colombia y RD

El dólar comienza este lunes 21 de septiembre con avances en México, Colombia y República Dominicana, aunque con movimientos de distinta magnitud.

Colombia registra la subida más marcada, mientras en México y República Dominicana el incremento es más moderado.

Por qué importa: Un dólar más caro encarece compras y pagos realizados en moneda estadounidense, pero puede favorecer a las familias que reciben remesas y las cambian a moneda local.

Así está el dólar hoy 21 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este lunes en 17.245 pesos por dólar, manteniendo el avance gradual de las últimas jornadas.

En el mercado cambiario, los precios presentan una ligera variación:

Compra: $16.92

Venta: $17.48

En Banco Azteca, una de las referencias utilizadas para operaciones en efectivo, el dólar cotiza en: