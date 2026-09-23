Dólar sube con fuerza este 23 de septiembre: México toca máximos de un mes y Colombia acelera
Publicado el23/09/2026 a las 04:53
El dólar sube este miércoles 23 de septiembre en México y alcanza niveles no vistos en aproximadamente un mes, según los datos proporcionados por Banxico.
En Colombia, la moneda estadounidense acelera su subida, mientras República Dominicana también registra un aumento en su cotización.
Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar el costo de compras, viajes y pagos en esa moneda, aunque favorece a quienes reciben remesas y las cambian a moneda local.
Así subió el dólar hoy 23 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 17.3015 pesos por dólar, alcanzando máximos de aproximadamente un mes.
En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $16.98
- Venta: $17.53
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.85
- Venta: $17.84
El avance coloca al dólar nuevamente por encima de los 17 pesos y puede beneficiar a quienes reciben remesas, al obtener más pesos por cada dólar cambiado.
Sin embargo, quienes necesitan comprar dólares para viajes, compras o pagos internacionales pueden enfrentar un costo mayor.
El dólar sube rápido en Colombia
En Colombia, el dólar gana terreno con rapidez y alcanza este miércoles los 3.231,069 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República.
El movimiento representa un cambio importante frente a los niveles más bajos registrados por la moneda estadounidense durante jornadas anteriores.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.113
- Venta: $3.226
La subida puede favorecer a las familias que reciben remesas desde Estados Unidos, porque sus dólares pueden convertirse en una mayor cantidad de pesos colombianos.
En cambio, un dólar más caro puede aumentar el costo para quienes necesitan la divisa para viajes, compras internacionales o pagos vinculados al exterior.
República Dominicana registra otra subida
En República Dominicana, el dólar también avanza durante la jornada de este miércoles.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $59.23 pesos dominicanos
- Venta: $59.65 pesos dominicanos
La cotización permanece así por encima de los 59 pesos dominicanos por dólar, una referencia importante para hogares que reciben remesas.