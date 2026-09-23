Dólar sube con fuerza este 23 de septiembre: México toca máximos de un mes y Colombia acelera

El dólar sube este miércoles 23 de septiembre en México y alcanza niveles no vistos en aproximadamente un mes, según los datos proporcionados por Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense acelera su subida, mientras República Dominicana también registra un aumento en su cotización.

Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar el costo de compras, viajes y pagos en esa moneda, aunque favorece a quienes reciben remesas y las cambian a moneda local.

Así subió el dólar hoy 23 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 17.3015 pesos por dólar, alcanzando máximos de aproximadamente un mes.

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $16.98

Venta: $17.53

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra: