Hipotecas eran más caras hace 26 años, pero las casas costaban mucho menos

Comprar una casa en Estados Unidos hace 26 años implicaba pagar intereses hipotecarios más altos que hoy, pero había una enorme diferencia: las viviendas costaban mucho menos.

En el 2000, una casa nueva tenía un precio mediano anual de aproximadamente $169,000, mientras que en el segundo trimestre de 2026 alcanzó $410,700, según datos del Census Bureau y HUD recopilados por la Reserva Federal de St. Louis.

Por qué importa: el aumento del precio obliga a las nuevas generaciones a reunir iniciales mayores y financiar mucho más dinero, incluso cuando las tasas son inferiores a las de hace décadas.

Una hipoteca más barata no significa una casa más accesible

En 2000, la tasa promedio anual de una hipoteca fija a 30 años era de aproximadamente 8.05%, según datos históricos de Freddie Mac.

Actualmente, el panorama parece mejor sobre el papel: Freddie Mac reportó una tasa promedio de 6.95% al 17 de septiembre, frente al 6.76% de la semana anterior.

Pero el precio de entrada cambió radicalmente: