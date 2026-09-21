Apple abre reclamos de hasta $95 por iPhone: hay fecha límite
Publicado el21/09/2026 a las 06:28
Apple acordó un fondo de $250 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con funciones de Siri y Apple Intelligence que consumidores alegaron no haber recibido como esperaban.
- Desde este 21 de septiembre, los compradores que cumplan los requisitos pueden presentar una reclamación y recibir dinero por determinados modelos de iPhone.
Por qué importa: el dinero no llegará automáticamente y los consumidores tienen hasta el 21 de diciembre de 2026 para presentar una reclamación válida.
¿Qué iPhone califican para recibir el pago de Apple?
El acuerdo beneficia a compradores originales que residan en Estados Unidos y adquirieron determinados dispositivos en el país entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.
💰 Apple ya habilitó el sitio del acuerdo por Siri AI
Los usuarios elegibles en Estados Unidos pueden presentar su reclamo y recibir US$25 por dispositivo, con un máximo de hasta US$95, dependiendo de la cantidad de reclamos presentadoshttps://t.co/ljDTetJjo0 pic.twitter.com/HwtU5rcohs
— Appledata (@Appledataos) September 21, 2026
- Entre los modelos elegibles están: los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.
Un detalle importante: los iPhone 15 y iPhone 15 Plus convencionales no forman parte de la lista de dispositivos contemplados por el acuerdo.
Además, la compra debe haber sido realizada por el consumidor para su uso y no con el propósito de revender el dispositivo.
Los $95 por iPhone no están garantizados
Aunque el máximo llama la atención, los consumidores no deberían asumir que recibirán automáticamente $95 por cada dispositivo que califique.
El acuerdo establece inicialmente $25 por dispositivo elegible para quienes presenten personalmente una reclamación válida.
Esa cantidad podría aumentar proporcionalmente hasta $95 o disminuir, dependiendo del número total de reclamaciones válidas, costos y otros factores relacionados con el fondo.
Apple, por su parte, niega las acusaciones y sostiene que no cometió ninguna conducta indebida o ilegal. El acuerdo no representa una admisión de responsabilidad.
¿Cómo reclamar dinero del acuerdo de Apple?
Los consumidores pueden presentar su solicitud mediante el sitio oficial, el cual está habilitado para administrar el acuerdo y recibir las reclamaciones.
- El caso surgió después de que consumidores alegaran haber comprado dispositivos esperando determinadas funciones de Siri vinculadas con Apple Intelligence que supuestamente no recibieron según sus expectativas.
La fecha clave ahora es el 21 de diciembre. Después de ese día, quienes no hayan presentado una reclamación válida podrían perder la oportunidad de recibir parte del fondo.
- El acuerdo todavía deberá recibir la aprobación definitiva del tribunal, cuya audiencia está programada para febrero de 2027.