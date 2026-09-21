Apple abre reclamos de hasta $95 por iPhone: hay fecha límite

Apple acordó un fondo de $250 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con funciones de Siri y Apple Intelligence que consumidores alegaron no haber recibido como esperaban.

Desde este 21 de septiembre, los compradores que cumplan los requisitos pueden presentar una reclamación y recibir dinero por determinados modelos de iPhone.

Por qué importa: el dinero no llegará automáticamente y los consumidores tienen hasta el 21 de diciembre de 2026 para presentar una reclamación válida.

¿Qué iPhone califican para recibir el pago de Apple?

El acuerdo beneficia a compradores originales que residan en Estados Unidos y adquirieron determinados dispositivos en el país entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

💰 Apple ya habilitó el sitio del acuerdo por Siri AI Los usuarios elegibles en Estados Unidos pueden presentar su reclamo y recibir US$25 por dispositivo, con un máximo de hasta US$95, dependiendo de la cantidad de reclamos presentadoshttps://t.co/ljDTetJjo0 pic.twitter.com/HwtU5rcohs — Appledata (@Appledataos) September 21, 2026

Entre los modelos elegibles están: los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

Un detalle importante: los iPhone 15 y iPhone 15 Plus convencionales no forman parte de la lista de dispositivos contemplados por el acuerdo.

Además, la compra debe haber sido realizada por el consumidor para su uso y no con el propósito de revender el dispositivo.