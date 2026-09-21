California enfrenta gasolina sobre $6 y diésel récord: el golpe ya sale de las gasolineras
Publicado el21/09/2026 a las 06:14
Los californianos enfrentan otra presión sobre sus bolsillos: la gasolina supera los $6 por galón y el diésel se encuentra prácticamente en máximos históricos.
El problema ya trasciende llenar el tanque. El combustible caro presiona presupuestos familiares, pequeños negocios y los costos del transporte de mercancías.
Por qué importa: cuando aumenta el diésel, no solo pagan más los camioneros. El mayor costo de transportar mercancías puede terminar presionando alimentos, entregas y otros productos.
Gasolina sobre $6 golpea el presupuesto de familias en California
La gasolina regular promedia este 21 de septiembre $6.1687 por galón en California, según AAA, frente a $4.4786 a nivel nacional.
La diferencia alcanza aproximadamente $1.69 por galón, mientras el precio californiano ha aumentado casi 58 centavos solamente durante el último mes.
- Hace un año, la gasolina regular promediaba $4.6590 en el estado. Desde entonces aumentó alrededor de $1.51 por galón, o 32%.
- En un tanque hipotético de 15 galones, llenar desde vacío cuesta ahora unos $92.53, frente a aproximadamente $69.89 hace un año.
Telemundo recogió el caso de Rigoberto, quien describió cómo ha cambiado su gasto cada vez que visita una estación.
“Yo la llenaba con 60 dólares. Ahorita le pongo 90”, aseguró.
Ver este video en su propia página →
El diésel alcanza niveles históricos
La situación es todavía más extrema con el diésel. AAA registra un promedio de $8.4208 por galón en California.
Un día antes alcanzó $8.4244, el promedio estatal más alto registrado por AAA. Hace un año costaba $5.1649 y hace apenas un mes, $7.0770.
- El encarecimiento importa incluso para quienes no utilizan vehículos diésel, debido a su papel en camiones y transporte de mercancías.
- Los mayores gastos de combustible pueden elevar costos de distribución para empresas, aunque eso no significa que cada incremento se traslade automáticamente al consumidor.
¿Por qué los Californianos pagan tanto por combustible?
La California Energy Commission (CEC) identifica varios factores detrás de los precios históricamente más altos del estado.
- California tiene un mercado de combustibles relativamente aislado, exige una mezcla especial de gasolina y suma impuestos y costos relacionados con programas ambientales.
- A esa estructura se agrega actualmente la inestabilidad petrolera internacional vinculada al conflicto con Irán y las interrupciones alrededor del estrecho de Ormuz.
Antes del conflicto, aproximadamente 17% del crudo total utilizado por California llegaba a través de esa ruta, según la CEC.
El resultado comienza a sentirse más allá de las estaciones: Telemundo encontró consumidores que están recortando gastos personales para reservar dinero destinado a necesidades esenciales.
Con gasolina sobre $6 y diésel alrededor de $8.42, cada desplazamiento cuesta más, pero el verdadero impacto aparece en cuánto dinero queda después para comida, servicios, ahorro y consumo local.