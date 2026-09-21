California enfrenta gasolina sobre $6 y diésel récord: el golpe ya sale de las gasolineras

Los californianos enfrentan otra presión sobre sus bolsillos: la gasolina supera los $6 por galón y el diésel se encuentra prácticamente en máximos históricos.

El problema ya trasciende llenar el tanque. El combustible caro presiona presupuestos familiares, pequeños negocios y los costos del transporte de mercancías.

Por qué importa: cuando aumenta el diésel, no solo pagan más los camioneros. El mayor costo de transportar mercancías puede terminar presionando alimentos, entregas y otros productos.

Gasolina sobre $6 golpea el presupuesto de familias en California

La gasolina regular promedia este 21 de septiembre $6.1687 por galón en California, según AAA, frente a $4.4786 a nivel nacional.

La diferencia alcanza aproximadamente $1.69 por galón, mientras el precio californiano ha aumentado casi 58 centavos solamente durante el último mes.

Hace un año, la gasolina regular promediaba $4.6590 en el estado. Desde entonces aumentó alrededor de $1.51 por galón, o 32%.

En un tanque hipotético de 15 galones, llenar desde vacío cuesta ahora unos $92.53, frente a aproximadamente $69.89 hace un año.

Telemundo recogió el caso de Rigoberto, quien describió cómo ha cambiado su gasto cada vez que visita una estación.

“Yo la llenaba con 60 dólares. Ahorita le pongo 90”, aseguró.