El dólar profundiza su caída en México y Colombia, pero sube en RD
Publicado el04/09/2026 a las 04:53
El dólar termina la semana con una nueva baja en México según los datos proporcionados de Banxico.
En Colombia, la moneda estadounidense se mantiene, mientras República Dominicana rompe con la estabilidad y registra una subida.
Por qué importa: Un dólar más barato favorece compras e importaciones pagadas en esa moneda, pero quienes reciben remesas obtienen menos pesos al cambiarlas.
Así cierra la semana el dólar en México, Colombia y RD
Según Banxico, el dólar se ubica este viernes en 16.956 pesos mexicanos, frente a los 16.9852 pesos registrados en la referencia anterior proporcionada.
La moneda estadounidense pierde así casi dos centavos y se mantiene por debajo de los 17 pesos, nivel que había recuperado al comenzar septiembre.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.65 y se vende en $17.17.
- En Banco Azteca, la cotización es de $16.75 a la compra y $17.49 a la venta.
Aunque la referencia de Banxico continúa descendiendo, el precio para comprar dólares sigue por encima de los $17 en las cotizaciones comerciales proporcionadas.
El dólar se estabiliza en Colombia
Según el Banco de la República, el dólar se ubica este viernes en 3,146.529 pesos colombianos, frente a los 3,143.528 pesos de la referencia anterior proporcionada.
- En el mercado cambiario de Bogotá, el dólar se compra en aproximadamente $3,113 y se vende en $3,233 pesos colombianos.
República Dominicana rompe la estabilidad y el dólar sube
República Dominicana se mueve este viernes en dirección contraria a México y Colombia, con un aumento en las cotizaciones proporcionadas del dólar.
- Según el Banco Central, la moneda estadounidense se encuentra en RD$59.00 a la compra, mientras la tasa de venta se ubica en RD$59.38.
Por ello, aunque aumenta con fuerza la tasa de compra, los datos proporcionados no permiten afirmar que ambas cotizaciones subieron este viernes.