El dólar profundiza su caída en México y Colombia, pero sube en RD

El dólar termina la semana con una nueva baja en México según los datos proporcionados de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense se mantiene, mientras República Dominicana rompe con la estabilidad y registra una subida.

Por qué importa: Un dólar más barato favorece compras e importaciones pagadas en esa moneda, pero quienes reciben remesas obtienen menos pesos al cambiarlas.

Así cierra la semana el dólar en México, Colombia y RD

Según Banxico, el dólar se ubica este viernes en 16.956 pesos mexicanos, frente a los 16.9852 pesos registrados en la referencia anterior proporcionada.

La moneda estadounidense pierde así casi dos centavos y se mantiene por debajo de los 17 pesos, nivel que había recuperado al comenzar septiembre.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.65 y se vende en $17.17.

En Banco Azteca, la cotización es de $16.75 a la compra y $17.49 a la venta.

Aunque la referencia de Banxico continúa descendiendo, el precio para comprar dólares sigue por encima de los $17 en las cotizaciones comerciales proporcionadas.