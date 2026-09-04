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El dólar profundiza su caída en México y Colombia, pero sube en RD
La divisa vuelve a retroceder frente al peso mexicano y también pierde terreno en Colombia. Consulta las cotizaciones de este viernes.
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El dólar profundiza su caída en México y Colombia, pero sube en RD
FOTO: Shutterstock

Publicado el04/09/2026 a las 04:53

El dólar termina la semana con una nueva baja en México según los datos proporcionados de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense se mantiene, mientras República Dominicana rompe con la estabilidad y registra una subida.

Por qué importa: Un dólar más barato favorece compras e importaciones pagadas en esa moneda, pero quienes reciben remesas obtienen menos pesos al cambiarlas.

Así cierra la semana el dólar en México, Colombia y RD

Así cierra la semana el dólar en México, Colombia y RD
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Según Banxico, el dólar se ubica este viernes en 16.956 pesos mexicanos, frente a los 16.9852 pesos registrados en la referencia anterior proporcionada.

La moneda estadounidense pierde así casi dos centavos y se mantiene por debajo de los 17 pesos, nivel que había recuperado al comenzar septiembre.

  • En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.65 y se vende en $17.17.
  • En Banco Azteca, la cotización es de $16.75 a la compra y $17.49 a la venta.

Aunque la referencia de Banxico continúa descendiendo, el precio para comprar dólares sigue por encima de los $17 en las cotizaciones comerciales proporcionadas.

El dólar se estabiliza en Colombia

Según el Banco de la República, el dólar se ubica este viernes en 3,146.529 pesos colombianos, frente a los 3,143.528 pesos de la referencia anterior proporcionada.

  • En el mercado cambiario de Bogotá, el dólar se compra en aproximadamente $3,113 y se vende en $3,233 pesos colombianos.

República Dominicana rompe la estabilidad y el dólar sube

República Dominicana se mueve este viernes en dirección contraria a México y Colombia, con un aumento en las cotizaciones proporcionadas del dólar.

  • Según el Banco Central, la moneda estadounidense se encuentra en RD$59.00 a la compra, mientras la tasa de venta se ubica en RD$59.38.

Por ello, aunque aumenta con fuerza la tasa de compra, los datos proporcionados no permiten afirmar que ambas cotizaciones subieron este viernes.

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