Congelan Medicaid mientras avanzan US$95.000 millones para Irán y agenda Trump

Congelar más de US$1.000 millones para Medicaid y, al mismo tiempo, impulsar un paquete de hasta US$95.000 millones para la guerra contra Irán y la agenda de Donald Trump volvió a poner bajo la lupa las prioridades de gasto de la administración republicana.

Por qué importa: Mientras la Casa Blanca sostiene que la medida sobre Medicaid busca combatir el fraude, opositores cuestionan que se retengan recursos para un programa de salud mientras avanzan miles de millones de dólares para defensa y otras prioridades del Gobierno.

Gobierno de Trump congela fondos de Medicaid por presunto fraude

La administración Trump suspendió temporalmente más de US$867 millones en pagos de Medicaid para California y otros US$200 millones para Minnesota, tras detectar reclamaciones que considera de alto riesgo dentro del programa federal de salud.

El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., afirmó que los estados podrán recuperar esos recursos si presentan documentación que demuestre que los pagos fueron legítimos y cumplen con los requisitos del programa.

Según Kennedy, la investigación combinó inteligencia artificial, análisis de datos y verificaciones financieras tradicionales para identificar posibles irregularidades. Además, anunció que el HHS ampliará su autoridad para excluir a personas o proveedores sospechosos de fraude.

Por su parte, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Dr. Mehmet Oz, aseguró que en Minnesota se detectaron alrededor de US$3 millones en pagos presuntamente fraudulentos vinculados a deficiencias en la documentación.

vinculados a deficiencias en la documentación. En California, señaló un aumento inusual del gasto en servicios domiciliarios y reclamaciones que continúan bajo revisión. La información fue difundida por el HHS y recogida por The Center Square.

Cámara aprueba un paquete de US$95.000 millones para guerra contra Irán

Mientras el Gobierno defendía la congelación de los fondos de Medicaid, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto presupuestario respaldado por los republicanos que contempla hasta US$95.000 millones para financiar la guerra contra Irán, apoyar a agricultores y avanzar parte de la agenda legislativa del presidente Trump.