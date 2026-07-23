Congelan Medicaid mientras avanzan US$95.000 millones para Irán y agenda Trump
Publicado el23/07/2026 a las 06:43
Congelar más de US$1.000 millones para Medicaid y, al mismo tiempo, impulsar un paquete de hasta US$95.000 millones para la guerra contra Irán y la agenda de Donald Trump volvió a poner bajo la lupa las prioridades de gasto de la administración republicana.
Por qué importa: Mientras la Casa Blanca sostiene que la medida sobre Medicaid busca combatir el fraude, opositores cuestionan que se retengan recursos para un programa de salud mientras avanzan miles de millones de dólares para defensa y otras prioridades del Gobierno.
Gobierno de Trump congela fondos de Medicaid por presunto fraude
La administración Trump suspendió temporalmente más de US$867 millones en pagos de Medicaid para California y otros US$200 millones para Minnesota, tras detectar reclamaciones que considera de alto riesgo dentro del programa federal de salud.
- El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., afirmó que los estados podrán recuperar esos recursos si presentan documentación que demuestre que los pagos fueron legítimos y cumplen con los requisitos del programa.
Según Kennedy, la investigación combinó inteligencia artificial, análisis de datos y verificaciones financieras tradicionales para identificar posibles irregularidades. Además, anunció que el HHS ampliará su autoridad para excluir a personas o proveedores sospechosos de fraude.
- Por su parte, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Dr. Mehmet Oz, aseguró que en Minnesota se detectaron alrededor de US$3 millones en pagos presuntamente fraudulentos vinculados a deficiencias en la documentación.
- En California, señaló un aumento inusual del gasto en servicios domiciliarios y reclamaciones que continúan bajo revisión. La información fue difundida por el HHS y recogida por The Center Square.
Cámara aprueba un paquete de US$95.000 millones para guerra contra Irán
Mientras el Gobierno defendía la congelación de los fondos de Medicaid, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto presupuestario respaldado por los republicanos que contempla hasta US$95.000 millones para financiar la guerra contra Irán, apoyar a agricultores y avanzar parte de la agenda legislativa del presidente Trump.
🚨 JUST IN: The US House has just PASSED the National Defense Authorization Act (NDAA) — with the SAVE AMERICA ACT ATTACHED — sending it to the Senate before it heads to President Trump’s desk
Final vote: 216-212
7 Republican NAYs, while 6 Democrats voted YEA pic.twitter.com/LrNfKVGBZL
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 22, 2026
- La resolución fue aprobada por 216 votos a favor y 214 en contra, con el rechazo unánime de los demócratas y de dos republicanos, además de un legislador independiente que integra el bloque republicano.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó la propuesta como la mejor oportunidad para sacar adelante buena parte de la Ley SAVE America, una de las principales prioridades legislativas impulsadas por Trump.
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Dos decisiones distintas alimentan el debate político
La administración insiste en que la suspensión de los pagos de Medicaid no representa un recorte al programa, sino una medida temporal para evitar que recursos públicos se destinen a reclamaciones presuntamente fraudulentas.
- California y Minnesota podrán recuperar el dinero si presentan la documentación exigida por las autoridades federales.
- Sin embargo, el avance casi simultáneo del paquete de US$95.000 millones ha intensificado el debate político en Washington.
Mientras los republicanos defienden ambas medidas como parte de su estrategia para combatir el fraude y reforzar la seguridad nacional, los demócratas cuestionan que se frenen recursos para un programa de salud del que dependen millones de personas.