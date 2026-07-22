Por qué el Seguro Social enviará dos pagos de SSI en julio y ninguno el 1 de agosto
Publicado el22/07/2026 a las 05:35
Millones de personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) verán dos depósitos en sus cuentas durante julio de 2026.
- Aunque esta situación puede generar confusión, la Administración del Seguro Social (SSA) aclara que no se trata de un pago extra ni de un aumento en los beneficios.
El segundo depósito corresponde al pago adelantado de agosto debido a un ajuste del calendario oficial. Por esa razón, quienes reciben SSI no verán un nuevo depósito el 1 de agosto.
Por qué importa: este cambio puede afectar la planificación financiera de miles de familias hispanas que dependen del SSI para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios básicos.
¿Quiénes recibirán dos depósitos de beneficios SSI en julio?
El cambio aplica únicamente a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un programa federal administrado por la SSA destinado a personas mayores, adultos y menores con discapacidad, y personas con recursos e ingresos limitados.
Según el calendario oficial de la SSA, los pagos correspondientes son:
- 1 de julio de 2026: beneficio correspondiente al mes de julio que ya fue enviado.
- 31 de julio de 2026: pago adelantado correspondiente al beneficio de agosto.
Aunque los beneficiarios recibirán dos depósitos durante el mismo mes, el monto anual de las prestaciones no cambia y tampoco representa un beneficio adicional.
La razón por la que no habrá pago de SSI el 1 de agosto
La Administración del Seguro Social explica que el adelanto responde únicamente al calendario.
- Como el 1 de agosto de 2026 cae en sábado, la agencia adelanta el depósito al último día hábil anterior para garantizar que los beneficiarios tengan acceso a su dinero sin retrasos.
- Este procedimiento forma parte de la política habitual de la SSA cada vez que la fecha regular coincide con un fin de semana o un feriado federal.
En otras palabras, el depósito del 31 de julio sustituye completamente al pago del 1 de agosto, por lo que ese día no habrá una nueva transferencia.
Estos son los montos máximos del SSI en 2026
Después del ajuste anual por costo de vida (COLA) del 2.8% realizado el año pasado, los beneficios máximos del programa quedaron establecidos en:
- Hasta $994 mensuales para una persona.
- Hasta $1.491 mensuales para una pareja elegible.
Sin embargo, la cantidad que recibe cada beneficiario puede ser diferente porque la SSA evalúa factores como ingresos, recursos económicos y otras prestaciones que pueda recibir la persona.
Por ese motivo, no todos los beneficiarios cobran el monto máximo autorizado.
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¿Cómo verificar el pago adelantado del SSI y evitar confusiones?
La SSA recomienda consultar la cuenta personal en My Social Security, donde cada beneficiario puede revisar las fechas oficiales de pago, confirmar el monto que recibirá, consultar su historial de depósitos y actualizar información bancaria o de contacto.
- La agencia también recuerda que toda la información relacionada con beneficios debe verificarse únicamente mediante sus canales oficiales para evitar fraudes o información falsa que suele circular en redes sociales.
Finalmente, la recomendación principal es administrar cuidadosamente el dinero recibido el 31 de julio, ya que ese depósito corresponde al beneficio de agosto y no habrá un nuevo pago al comenzar ese mes.