Por qué el Seguro Social enviará dos pagos de SSI en julio y ninguno el 1 de agosto

Millones de personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) verán dos depósitos en sus cuentas durante julio de 2026.

Aunque esta situación puede generar confusión, la Administración del Seguro Social (SSA) aclara que no se trata de un pago extra ni de un aumento en los beneficios.

El segundo depósito corresponde al pago adelantado de agosto debido a un ajuste del calendario oficial. Por esa razón, quienes reciben SSI no verán un nuevo depósito el 1 de agosto.

Por qué importa: este cambio puede afectar la planificación financiera de miles de familias hispanas que dependen del SSI para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios básicos.

¿Quiénes recibirán dos depósitos de beneficios SSI en julio?

El cambio aplica únicamente a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un programa federal administrado por la SSA destinado a personas mayores, adultos y menores con discapacidad, y personas con recursos e ingresos limitados.

Según el calendario oficial de la SSA, los pagos correspondientes son:

1 de julio de 2026 : beneficio correspondiente al mes de julio que ya fue enviado.

: beneficio correspondiente al mes de julio que ya fue enviado. 31 de julio de 2026: pago adelantado correspondiente al beneficio de agosto.

Aunque los beneficiarios recibirán dos depósitos durante el mismo mes, el monto anual de las prestaciones no cambia y tampoco representa un beneficio adicional.