Kroger supera ofertas de Walmart y Aldi con precios más bajos: 15 artículos por solo $30
Publicado el22/07/2026 a las 05:54
Una nueva comparación de precios entre las principales cadenas de supermercados de Estados Unidos colocó a Kroger como la opción más económica para comprar productos básicos.
- El estudio concluyó que una cesta con 15 alimentos esenciales cuesta apenas 30 dólares, por debajo de Walmart, Aldi y Albertsons.
- El análisis resulta especialmente relevante en un momento en que muchas familias buscan reducir el gasto en alimentos sin sacrificar productos de uso diario.
Por qué importa: con la inflación todavía presionando el presupuesto de muchos hogares, conocer qué supermercado ofrece mejores precios puede traducirse en un ahorro real durante cada visita.
Kroger lideró la comparación entre cuatro grandes supermercados de EE.UU.
El estudio fue realizado por Restaurant Furniture Plus y difundido por Southern Living, que comparó el precio de una misma cesta de compra en cuatro de las cadenas más populares del país: Kroger, Walmart, Aldi y Albertsons.
Para garantizar una comparación uniforme, los investigadores realizaron compras virtuales utilizando únicamente productos de marca propia de cada supermercado.
- La cesta incluyó 15 artículos de consumo frecuente, entre ellos: leche, pan, huevos, pechuga de pollo, espaguetis, tomates enlatados, azúcar, frijoles y otros productos básicos de despensa.
Al finalizar la comparación, Kroger obtuvo el costo total más bajo.
Así quedaron los precios de la cesta de compra
Estos fueron los resultados del estudio:
- Kroger: $30.00
- Walmart: $30.95
- Aldi: $33.15
- Albertsons: $35.58
Aunque la diferencia con Walmart es inferior a un dólar, el estudio señala que Kroger ofreció los precios más bajos en 10 de los 15 productos analizados, una cifra superior a cualquier otra cadena incluida en la comparación.
Los investigadores destacaron especialmente los precios de productos básicos como espaguetis, tomates enlatados, azúcar y una docena de huevos grandes.
Walmart y Aldi también destacaron en algunas categorías
Si bien Kroger obtuvo el mejor resultado general, el informe muestra que las demás cadenas siguen siendo competitivas dependiendo del tipo de compra.
- Walmart terminó muy cerca del primer lugar gracias a precios similares en varios alimentos de consumo diario.
- Por su parte, Aldi fue reconocida por ofrecer una excelente relación entre precio y calidad en sus productos lácteos de marca propia, aunque el costo total de la cesta fue superior al de Kroger y Walmart.
Albertsons ocupó el cuarto lugar con el precio más elevado entre las cuatro cadenas analizadas.
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El informe no implica que Kroger siempre tenga los precios más bajos en todas las ciudades, ya que los valores pueden variar según la ubicación, promociones y disponibilidad de productos.
Sin embargo, la comparación ofrece una referencia útil para quienes buscan reducir el gasto en el supermercado utilizando marcas propias.
- Para las familias que realizan compras semanales, diferencias de pocos dólares por visita pueden representar un ahorro considerable al cabo de varios meses.