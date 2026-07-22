Kroger supera ofertas de Walmart y Aldi con precios más bajos: 15 artículos por solo $30

Una nueva comparación de precios entre las principales cadenas de supermercados de Estados Unidos colocó a Kroger como la opción más económica para comprar productos básicos.

El estudio concluyó que una cesta con 15 alimentos esenciales cuesta apenas 30 dólares, por debajo de Walmart, Aldi y Albertsons.

El análisis resulta especialmente relevante en un momento en que muchas familias buscan reducir el gasto en alimentos sin sacrificar productos de uso diario.

Por qué importa: con la inflación todavía presionando el presupuesto de muchos hogares, conocer qué supermercado ofrece mejores precios puede traducirse en un ahorro real durante cada visita.

Kroger lideró la comparación entre cuatro grandes supermercados de EE.UU.

El estudio fue realizado por Restaurant Furniture Plus y difundido por Southern Living, que comparó el precio de una misma cesta de compra en cuatro de las cadenas más populares del país: Kroger, Walmart, Aldi y Albertsons.

Para garantizar una comparación uniforme, los investigadores realizaron compras virtuales utilizando únicamente productos de marca propia de cada supermercado.

La cesta incluyó 15 artículos de consumo frecuente, entre ellos: leche, pan, huevos, pechuga de pollo, espaguetis, tomates enlatados, azúcar, frijoles y otros productos básicos de despensa.

Al finalizar la comparación, Kroger obtuvo el costo total más bajo.

Así quedaron los precios de la cesta de compra