Dólar hoy: el peso mexicano gana fuerza este martes 21/07
Publicado el21/07/2026 a las 04:52
El peso mexicano recuperó terreno este martes y empujó al dólar por debajo de los 17.50 pesos, mientras que en República Dominicana la moneda estadounidense también retrocedió. En Colombia, la tasa oficial quedó congelada por el feriado del lunes, aunque las casas de cambio continuaron bajando sus precios.
Por qué importa: Estos cambios pueden influir en el dinero que reciben las familias por remesas, el costo de viajar, las compras en línea y los pagos realizados en dólares.
El dólar baja en México y el peso recupera parte del terreno perdido
El Banxico fijó para este martes 21 de julio un tipo de cambio oficial de 17.4315 pesos por dólar, una baja que favorece al peso mexicano frente al cierre anterior.
La reducción también se reflejó en el mercado cambiario, donde el dólar se ubicó en:
- Compra: 17.13 pesos
- Venta: 17.66 pesos
En Banco Azteca, los precios se mantuvieron estables:
- Compra: 17.00 pesos
- Venta: 17.99 pesos
La diferencia entre la tasa oficial, el mercado y los bancos muestra por qué conviene comparar antes de cambiar dinero.
En Colombia la tasa oficial sigue igual, pero el dólar baja en efectivo
El Banco de la República mantuvo la tasa oficial en 3.262,328 pesos colombianos por dólar, debido a que el lunes fue feriado y no hubo una nueva actualización.
Sin embargo, las casas de cambio sí continuaron reduciendo sus precios.
Las referencias para este martes son:
- Compra: 3.360 pesos colombianos
- Venta: 3.510 pesos colombianos
Esto significa que, aunque la cifra oficial no cambió, quienes compran o venden dólares en efectivo ya encuentran valores más bajos.
República Dominicana: el Banco Central reporta otra baja
En República Dominicana, el dólar también perdió valor este martes, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.
Los valores oficiales quedaron así:
- Compra: 58.0179 pesos dominicanos
- Venta: 58.5767 pesos dominicanos
La baja puede beneficiar a quienes necesitan comprar dólares para viajes, pagos internacionales o compromisos comerciales.
También puede reducir, aunque sea ligeramente, la cantidad de pesos que reciben las familias cuando cambian remesas enviadas desde Estados Unidos.
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¿Qué debes revisar antes de comprar o vender dólares?
Las tasas de los bancos centrales funcionan como referencia, pero no siempre coinciden con los precios ofrecidos por bancos y casas de cambio.
Antes de realizar una operación, conviene revisar:
- El precio de compra
- El precio de venta
- Las comisiones aplicadas
- Las diferencias entre bancos y casas de cambio
Comparar estas cifras puede ayudar a evitar pérdidas y obtener un mejor precio, especialmente cuando se cambian cantidades elevadas.