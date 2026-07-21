Dólar hoy: el peso mexicano gana fuerza este martes 21/07

El peso mexicano recuperó terreno este martes y empujó al dólar por debajo de los 17.50 pesos, mientras que en República Dominicana la moneda estadounidense también retrocedió. En Colombia, la tasa oficial quedó congelada por el feriado del lunes, aunque las casas de cambio continuaron bajando sus precios.

Por qué importa: Estos cambios pueden influir en el dinero que reciben las familias por remesas, el costo de viajar, las compras en línea y los pagos realizados en dólares.

El dólar baja en México y el peso recupera parte del terreno perdido

El Banxico fijó para este martes 21 de julio un tipo de cambio oficial de 17.4315 pesos por dólar, una baja que favorece al peso mexicano frente al cierre anterior.

La reducción también se reflejó en el mercado cambiario, donde el dólar se ubicó en:

Compra: 17.13 pesos

Venta: 17.66 pesos

En Banco Azteca, los precios se mantuvieron estables:

Compra: 17.00 pesos

Venta: 17.99 pesos

La diferencia entre la tasa oficial, el mercado y los bancos muestra por qué conviene comparar antes de cambiar dinero.