Miami se volvió más cara que Nueva York ¿También aumentaron los precios en tu ciudad?

Vivir en Miami ya cuesta más que hacerlo en Nueva York por primera vez, según datos del gobierno de Estados Unidos.

Pero el cambio va mucho más allá de Florida: encuestas muestran que el costo de vida es hoy la principal preocupación para millones de latinos que viven en distintas ciudades del país.

Por qué importa: El aumento de la vivienda, los alimentos, los seguros y otros gastos está reduciendo el poder adquisitivo de muchas familias, incluso en ciudades que antes eran consideradas más accesibles.

Miami supera a Nueva York por primera vez en costo de vida

El Bureau of Economic Analysis (BEA) informó que el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach superó a Nueva York-Newark-Jersey City en el índice Regional Price Parities (RPP), un indicador que compara cuánto cuesta vivir en distintas ciudades de Estados Unidos.

El promedio nacional es 100. Cuando una ciudad supera esa cifra, significa que vivir allí cuesta más que en la mayoría del país.

En la actualización más reciente, Miami obtuvo un índice de 114.155, lo que significa que el costo de vida es aproximadamente un 14% más alto que el promedio nacional. En comparación, Nueva York registró 112.563, es decir, alrededor de un 13% por encima del promedio.

San Francisco sigue ocupando el primer lugar como la región más cara de Estados Unidos.

¿Qué hizo que vivir en Miami sea tan caro?