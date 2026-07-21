Miami se volvió más cara que Nueva York ¿También aumentaron los precios en tu ciudad?
Publicado el21/07/2026 a las 06:42
Vivir en Miami ya cuesta más que hacerlo en Nueva York por primera vez, según datos del gobierno de Estados Unidos.
- Pero el cambio va mucho más allá de Florida: encuestas muestran que el costo de vida es hoy la principal preocupación para millones de latinos que viven en distintas ciudades del país.
Por qué importa: El aumento de la vivienda, los alimentos, los seguros y otros gastos está reduciendo el poder adquisitivo de muchas familias, incluso en ciudades que antes eran consideradas más accesibles.
Miami supera a Nueva York por primera vez en costo de vida
El Bureau of Economic Analysis (BEA) informó que el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach superó a Nueva York-Newark-Jersey City en el índice Regional Price Parities (RPP), un indicador que compara cuánto cuesta vivir en distintas ciudades de Estados Unidos.
- El promedio nacional es 100. Cuando una ciudad supera esa cifra, significa que vivir allí cuesta más que en la mayoría del país.
En la actualización más reciente, Miami obtuvo un índice de 114.155, lo que significa que el costo de vida es aproximadamente un 14% más alto que el promedio nacional. En comparación, Nueva York registró 112.563, es decir, alrededor de un 13% por encima del promedio.
- San Francisco sigue ocupando el primer lugar como la región más cara de Estados Unidos.
¿Qué hizo que vivir en Miami sea tan caro?
El aumento no responde a un solo factor.
Entre las principales causas destacan:
- Mayor precio de la vivienda
- Seguros de propiedad más caros
- Incremento de impuestos locales
- Restaurantes y servicios más costosos
- Mayor demanda tras la pandemia
De acuerdo con el análisis citado por el New York Post, los precios generales en Miami han aumentado cerca de un 35% desde 2019, mientras que algunos alimentos acumulan incrementos cercanos al 70%.
No es solo Miami: otras ciudades donde vivir también cuesta más
El fenómeno también alcanza a otras ciudades con una importante población latina.
Entre ellas aparecen:
- Los Ángeles
- San Francisco
- San José
- Phoenix
- Las Vegas
- Houston
- Dallas
En varias de estas áreas metropolitanas, la vivienda continúa siendo el principal factor detrás del aumento del costo de vida.
Encuestas muestran la misma preocupación entre millones de latinos
Los datos oficiales coinciden con la percepción de los residentes.
- Una encuesta de UnidosUS encontró que el costo de vida y la inflación son la principal preocupación para el 53% de los votantes latinos.
En Florida, un estudio de Florida Atlantic University reveló que más de la mitad de los consumidores hispanos considera que su situación económica empeoró durante el último año, mientras la vivienda sigue siendo una de sus mayores preocupaciones.
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¿Está pasando lo mismo en tu ciudad?
La preocupación también se refleja en otras grandes ciudades.
En Los Ángeles, una encuesta encontró que el 87% de los residentes considera grave el problema de la vivienda.
En Houston, más de tres de cada cuatro participantes en un estudio de la University of Houston dijeron que los salarios ya no alcanzan para cubrir el costo de vida.
El caso de Miami es histórico, pero los datos y las encuestas apuntan a una misma conclusión: cada vez más familias destinan una mayor parte de sus ingresos a pagar vivienda, alimentos, seguros y servicios básicos.