El dólar sigue sin grandes cambios en México y RD

El precio del dólar tuvo comportamientos distintos este viernes 17 de julio en tres países de América Latina. En México y República Dominicana prácticamente no hubo cambios frente al día anterior, mientras que en Colombia la moneda estadounidense volvió a perder valor, una noticia que puede influir en quienes compran dólares, reciben remesas o realizan pagos internacionales.

México: el dólar sigue sin grandes cambios

El Banco de México (Banxico) fijó este viernes el tipo de cambio oficial en 17.4418 pesos por dólar, una cifra prácticamente igual a la registrada en la jornada anterior y que confirma un periodo de estabilidad.

En las operaciones del mercado cambiario también hubo pocos movimientos. El dólar se compró en promedio en 17.1066 pesos y se vendió en 17.6661 pesos, manteniendo un rango muy similar al de los últimos días.

Para quienes realizan operaciones bancarias, Banco Azteca mantuvo sus precios sin cambios este viernes:

Compra: 16.90 pesos

Venta: 17.99 pesos

Aunque cada institución financiera puede ofrecer precios diferentes, estas referencias ayudan a los usuarios a comparar antes de comprar o vender dólares.

Colombia: el dólar vuelve a bajar