El dólar sigue sin grandes cambios en México y RD
Publicado el17/07/2026 a las 01:50
El precio del dólar tuvo comportamientos distintos este viernes 17 de julio en tres países de América Latina. En México y República Dominicana prácticamente no hubo cambios frente al día anterior, mientras que en Colombia la moneda estadounidense volvió a perder valor, una noticia que puede influir en quienes compran dólares, reciben remesas o realizan pagos internacionales.
México: el dólar sigue sin grandes cambios
El Banco de México (Banxico) fijó este viernes el tipo de cambio oficial en 17.4418 pesos por dólar, una cifra prácticamente igual a la registrada en la jornada anterior y que confirma un periodo de estabilidad.
En las operaciones del mercado cambiario también hubo pocos movimientos. El dólar se compró en promedio en 17.1066 pesos y se vendió en 17.6661 pesos, manteniendo un rango muy similar al de los últimos días.
Para quienes realizan operaciones bancarias, Banco Azteca mantuvo sus precios sin cambios este viernes:
- Compra: 16.90 pesos
- Venta: 17.99 pesos
Aunque cada institución financiera puede ofrecer precios diferentes, estas referencias ayudan a los usuarios a comparar antes de comprar o vender dólares.
Colombia: el dólar vuelve a bajar
En Colombia, la tendencia descendente continúa. El Banco de la República informó que la tasa oficial para este viernes quedó en 3.221,407 pesos colombianos por dólar, lo que representa un nuevo retroceso de la moneda estadounidense.
La caída también se reflejó en las casas de cambio, donde los valores permanecieron por debajo de los registrados hace algunos días:
- Compra: 3.380 pesos colombianos
- Venta: 3.520 pesos colombianos
Cuando el dólar baja, suele costar menos adquirir productos o servicios pagados en esa moneda. Sin embargo, quienes reciben ingresos en dólares pueden obtener menos pesos colombianos al momento de hacer el cambio.
República Dominicana mantiene la estabilidad
En República Dominicana tampoco hubo cambios importantes este viernes, de acuerdo con la referencia publicada por el Banco Central.
La entidad informó que el dólar se ubicó en:
- Compra: 58.2420 pesos dominicanos
- Venta: 58.5767 pesos dominicanos
La estabilidad del tipo de cambio ofrece mayor previsibilidad para empresas, viajeros y personas que reciben remesas desde Estados Unidos, ya que reduce las variaciones de un día a otro.
¿Por qué cambia el precio del dólar?
El valor del dólar no es igual en todos los países porque depende de factores económicos propios de cada mercado.
Entre los principales elementos que influyen están la oferta y la demanda de dólares, las decisiones de los bancos centrales, la inflación, las tasas de interés y el comportamiento de la economía internacional.
Por eso es posible que, en un mismo día, el dólar permanezca estable en algunos países y baje o suba en otros, como ocurrió este viernes en México, Colombia y República Dominicana.