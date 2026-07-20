Trump anuncia «grandes descuentos» de Giant Eagle y otros Supermercados ¿Realmente están bajando los precios?

El presidente Donald Trump aseguró que varias cadenas de supermercados comenzaron a reducir los precios de cientos de productos durante el verano.

El anuncio llega en un momento en que muchas familias siguen enfrentando el impacto de la inflación en alimentos, gasolina y otros gastos básicos.

Por qué importa: Trump presentó estas rebajas como una respuesta a su llamado para aliviar el costo de vida. Sin embargo, los descuentos corresponden a promociones comerciales anunciadas por las propias empresas y tienen una duración limitada.

Trump celebra los descuentos de Giant Eagle

El domingo, Trump publicó un mensaje en Truth Social para destacar la campaña de Giant Eagle, una de las principales cadenas regionales de supermercados en Estados Unidos.

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En su publicación afirmó que la empresa reducirá «considerablemente» los precios de más de 300 productos hasta el Día del Trabajo.

El mandatario también aseguró que Walmart está respondiendo a su llamado para bajar los costos de productos esenciales.

Además, sostuvo que otros precios, como los de la gasolina, el petróleo, los huevos y los medicamentos recetados, también están disminuyendo.

Trump atribuyó esa tendencia a las políticas implementadas por su administración y criticó la gestión económica del expresidente Joe Biden.

En el mismo mensaje pidió que más supermercados adopten medidas similares para ayudar a las familias trabajadoras.