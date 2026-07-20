Trump anuncia «grandes descuentos» de Giant Eagle y otros Supermercados ¿Realmente están bajando los precios?
Publicado el20/07/2026 a las 08:35
El presidente Donald Trump aseguró que varias cadenas de supermercados comenzaron a reducir los precios de cientos de productos durante el verano.
- El anuncio llega en un momento en que muchas familias siguen enfrentando el impacto de la inflación en alimentos, gasolina y otros gastos básicos.
Por qué importa: Trump presentó estas rebajas como una respuesta a su llamado para aliviar el costo de vida. Sin embargo, los descuentos corresponden a promociones comerciales anunciadas por las propias empresas y tienen una duración limitada.
Trump celebra los descuentos de Giant Eagle
El domingo, Trump publicó un mensaje en Truth Social para destacar la campaña de Giant Eagle, una de las principales cadenas regionales de supermercados en Estados Unidos.
En su publicación afirmó que la empresa reducirá «considerablemente» los precios de más de 300 productos hasta el Día del Trabajo.
- El mandatario también aseguró que Walmart está respondiendo a su llamado para bajar los costos de productos esenciales.
- Además, sostuvo que otros precios, como los de la gasolina, el petróleo, los huevos y los medicamentos recetados, también están disminuyendo.
Trump atribuyó esa tendencia a las políticas implementadas por su administración y criticó la gestión económica del expresidente Joe Biden.
En el mismo mensaje pidió que más supermercados adopten medidas similares para ayudar a las familias trabajadoras.
Giant Eagle ya había anunciado la promoción a principios de julio
La campaña de Giant Eagle no comenzó tras la publicación de Trump. La empresa la presentó oficialmente el 9 de julio.
Bajo el nombre «Season’s on Sale», la cadena informó que reducirá en promedio un 10% el precio de más de 300 de sus productos más vendidos.
- La promoción permanecerá vigente hasta el Día del Trabajo.
Los descuentos incluyen carnes, frutas, verduras, aperitivos y otros alimentos de alta demanda durante el verano.
Entre las ofertas anunciadas figura la carne molida Angus certificada con 75% de contenido magro:
- Su precio bajó de 6.69 a 5.99 dólares por libra, según informó la empresa.
Giant Eagle explicó que la iniciativa busca ayudar a los consumidores durante una temporada en la que aumentan las reuniones familiares y las actividades al aire libre.
Walmart y Sam’s Club también reducen precios
A principios de julio, Walmart y Sam’s Club anunciaron una campaña similar mediante un comunicado oficial.
Las compañías informaron que rebajarán miles de productos durante el verano para facilitar las compras de sus clientes.
- Los descuentos abarcan alimentos, bebidas, productos para el hogar, ropa, juguetes y artículos de temporada.
- Uno de los ejemplos destacados es la libra de carne molida fresca con 73% de contenido magro.
- Su precio pasó de 6.74 a 5.94 dólares, una reducción cercana al 12%.
También hay rebajas en frutas, verduras, bebidas, botanas y productos desechables utilizados durante las vacaciones y las parrilladas.
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¿Realmente están bajando los precios en EE.UU.?
Sí, las promociones anunciadas por Giant Eagle, Walmart y Sam’s Club son reales y fueron comunicadas oficialmente por las empresas.
Sin embargo, se trata de campañas temporales enfocadas en productos específicos y no de una reducción generalizada de todos los precios en los supermercados.
Las compañías explicaron que estas ofertas buscan incentivar las compras de verano y ayudar a los consumidores a gastar menos en artículos de alta demanda.
- Por ahora, no existe evidencia de que todos los supermercados del país estén aplicando reducciones similares.
- Las promociones estarán disponibles únicamente durante el periodo anunciado por cada cadena y podrán variar según la tienda y la disponibilidad de los productos.