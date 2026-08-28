Juez anula recorte de hasta $7 por hora: trabajadores agrícolas podrían recuperar salarios
Publicado el28/08/2026 a las 04:27
Los trabajadores agrícolas afectados por el recorte salarial aplicado por Trump podrían recuperar parte del dinero que dejaron de cobrar, después de que un juez federal declarara ilegal la medida.
- El fallo ordena al Departamento de Trabajo (DOL) a publicar con prontitud nuevos salarios y advertir a los empleadores que podrían ser responsables de pagar salarios retroactivos a los trabajadores afectados, según informó EFE.
Por qué importa: El recorte llegó hasta $7 por hora en algunos estados. La decisión judicial no solo podría aumentar nuevamente la remuneración de trabajadores con visas H-2A, sino también abrir la puerta a recuperar diferencias salariales acumuladas.
¿Quiénes fueron afectados por el recorte salarial que hizo el gobierno?
El juez federal Kirk E. Sherriff declaró ilegal una medida anunciada por el DOL en octubre pasado que redujo los salarios dentro del programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A.
- La política fue impugnada por 18 trabajadores agrícolas y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW).
- Los demandantes argumentaron que pagar salarios más bajos a trabajadores extranjeros también perjudicaba los salarios y las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses.
La Administración Trump había justificado el cambio como una respuesta al impacto que las redadas migratorias estaban teniendo sobre la disponibilidad de mano de obra para los agricultores.
El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, redujo de manera ilegal los salarios de los trabajadores agrícolas temporales que ingresan al país bajo la visa H-2A, según dictaminó un juez federal, quien ordenó al Departamento de Trabajo (DOL)… pic.twitter.com/Jx9ueTtfDN
— debate.do (@midebate) August 27, 2026
¿Habrá pagos retroactivos para los trabajadores agrícolas?
Este es uno de los puntos más importantes del fallo: El DOL deberá publicar nuevas tarifas salariales y comunicar a los empleadores que podrían tener que pagar salarios atrasados.
Sin embargo, la decisión no significa que todos los trabajadores afectados recibirán automáticamente un cheque.
Con la información disponible todavía no puede determinarse cuánto dinero podría recuperar cada trabajador ni cómo se realizarían esos posibles pagos.
- Las nuevas tarifas que publique el Departamento de Trabajo y la implementación del fallo serán claves para determinar el impacto económico individual.
NEWS: The court has ruled that the Trump admin’s rule lowering wages and weakening protections for farmworkers is illegal.
California would not be the largest producer of agricultural goods in the U.S. without the hard work and dedication of our agricultural workers.
As the…
— Rob Bonta (@AGRobBonta) August 28, 2026
El recorte representaba $2.460 millones en salarios
La dimensión económica de la política era considerable.
Según EFE, la propia Administración Trump estimó que la reducción salarial transferiría aproximadamente $2.460 millones al año de los trabajadores hacia los empleadores.
Revertir el recorte puede modificar nuevamente los costos laborales de productores que dependen del programa H-2A y, además, generar posibles obligaciones por salarios anteriores.
- Crisanto Serrano, trabajador agrícola de Washington y uno de los demandantes, expresó su esperanza de que la decisión proteja los salarios y empleos en el Valle de Yakima.
- Teresa Romero, presidenta de UFW, calificó el fallo como “un paso alentador”, aunque anticipó que continuarán las disputas sobre los salarios de los trabajadores agrícolas.
Por ahora, los trabajadores afectados deberán estar atentos a las nuevas tarifas que publique el DOL y a las instrucciones sobre los posibles salarios retroactivos.