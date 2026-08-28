Juez anula recorte de hasta $7 por hora: trabajadores agrícolas podrían recuperar salarios

Los trabajadores agrícolas afectados por el recorte salarial aplicado por Trump podrían recuperar parte del dinero que dejaron de cobrar, después de que un juez federal declarara ilegal la medida.

El fallo ordena al Departamento de Trabajo (DOL) a publicar con prontitud nuevos salarios y advertir a los empleadores que podrían ser responsables de pagar salarios retroactivos a los trabajadores afectados, según informó EFE.

Por qué importa: El recorte llegó hasta $7 por hora en algunos estados. La decisión judicial no solo podría aumentar nuevamente la remuneración de trabajadores con visas H-2A, sino también abrir la puerta a recuperar diferencias salariales acumuladas.

¿Quiénes fueron afectados por el recorte salarial que hizo el gobierno?

El juez federal Kirk E. Sherriff declaró ilegal una medida anunciada por el DOL en octubre pasado que redujo los salarios dentro del programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A.

La política fue impugnada por 18 trabajadores agrícolas y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW).

Los demandantes argumentaron que pagar salarios más bajos a trabajadores extranjeros también perjudicaba los salarios y las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses.

La Administración Trump había justificado el cambio como una respuesta al impacto que las redadas migratorias estaban teniendo sobre la disponibilidad de mano de obra para los agricultores.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, redujo de manera ilegal los salarios de los trabajadores agrícolas temporales que ingresan al país bajo la visa H-2A, según dictaminó un juez federal, quien ordenó al Departamento de Trabajo (DOL)… pic.twitter.com/Jx9ueTtfDN — debate.do (@midebate) August 27, 2026

¿Habrá pagos retroactivos para los trabajadores agrícolas?