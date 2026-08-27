California invertirá $48.5 millones para crear 20.000 empleos: ¿Qué trabajadores podrían beneficiarse?

California destinará $48.5 millones a 18 proyectos con los que espera impulsar la creación de unos 20.000 empleos directos e indirectos.

La inversión llegará a ocho regiones económicas y 33 condados mediante la iniciativa California Jobs First, según anunció el gobernador Gavin Newsom.

Por qué importa: los fondos apuntan a industrias con potencial de crecimiento y podrían abrir oportunidades laborales, capacitación y desarrollo profesional para trabajadores en distintas regiones.

Manufactura, tecnología y construcción naval concentran las oportunidades

La manufactura avanzada recibirá $17.75 millones, la mayor partida, para proyectos en San Joaquín y la región de la capital.

Otros $9.74 millones impulsarán computación cuántica en el sur de California y $8.24 millones fortalecerán la construcción naval en el Área de la Bahía.

Kern recibirá $6.85 millones para espacio, defensa y satélites, mientras otros $3.95 millones financiarán infraestructura e innovación aeroespacial y de defensa.

Eso coloca entre los posibles beneficiados a trabajadores de manufactura, ingeniería, construcción naval, tecnología y sector aeroespacial, además de personas que necesitan capacitación para ingresar a esas industrias.