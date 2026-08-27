California invertirá $48.5 millones para crear 20.000 empleos: ¿Qué trabajadores podrían beneficiarse?
Publicado el27/08/2026 a las 07:07
California destinará $48.5 millones a 18 proyectos con los que espera impulsar la creación de unos 20.000 empleos directos e indirectos.
- La inversión llegará a ocho regiones económicas y 33 condados mediante la iniciativa California Jobs First, según anunció el gobernador Gavin Newsom.
Por qué importa: los fondos apuntan a industrias con potencial de crecimiento y podrían abrir oportunidades laborales, capacitación y desarrollo profesional para trabajadores en distintas regiones.
Manufactura, tecnología y construcción naval concentran las oportunidades
La manufactura avanzada recibirá $17.75 millones, la mayor partida, para proyectos en San Joaquín y la región de la capital.
Otros $9.74 millones impulsarán computación cuántica en el sur de California y $8.24 millones fortalecerán la construcción naval en el Área de la Bahía.
- Kern recibirá $6.85 millones para espacio, defensa y satélites, mientras otros $3.95 millones financiarán infraestructura e innovación aeroespacial y de defensa.
Eso coloca entre los posibles beneficiados a trabajadores de manufactura, ingeniería, construcción naval, tecnología y sector aeroespacial, además de personas que necesitan capacitación para ingresar a esas industrias.
Honored to be in Solano County to announce $48.5 million in funding through @CAJobsFirst to support:
– 20,000 new jobs
– 18 projects
– 7 economic regions
– 33 counties
California is prioritizing and supporting our key sectors shaping the future. pic.twitter.com/7KWhcxpPb0
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) August 26, 2026
La inversión busca convertir capacitación y proyectos en empleos reales
El dinero no será utilizado únicamente para contratar trabajadores, también financiará capacitación, investigación, infraestructura y programas destinados a atraer y expandir empresas.
Experiencias anteriores muestran cómo funciona esa estrategia: En Fort Bragg, un proyecto apoyado por el programa contribuye a mantener más de 300 puestos vinculados al sector marítimo.
En la Costa Central, otra iniciativa conectó estudiantes con capacitación y experiencia remunerada en actividades aeroespaciales, ingeniería y manufactura avanzada.
California convertirá la inversión pública en contrataciones
La nueva ronda continúa una estrategia que ya destinó $80 millones en 2025 a 11 proyectos, con una proyección superior a 23.000 empleos.
- Para quienes buscan trabajo, la clave será seguir las contrataciones y programas de capacitación que comiencen a surgir en las regiones beneficiadas.
El verdadero impacto dependerá de cuántos proyectos logren transformar estos $48.5 millones en empresas que crezcan, trabajadores capacitados y nuevos puestos de trabajo.