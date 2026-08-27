 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

California invertirá $48.5 millones para crear 20.000 empleos: ¿Qué trabajadores podrían beneficiarse?
Una inversión de $48.5 millones busca generar miles de puestos de trabajo en California. Conoce los sectores y trabajadores beneficiados.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
California invertirá $48.5 millones para crear 20.000 empleos: ¿Qué trabajadores podrían beneficiarse?

Publicado el27/08/2026 a las 07:07

California destinará $48.5 millones a 18 proyectos con los que espera impulsar la creación de unos 20.000 empleos directos e indirectos.

Por qué importa: los fondos apuntan a industrias con potencial de crecimiento y podrían abrir oportunidades laborales, capacitación y desarrollo profesional para trabajadores en distintas regiones.

Manufactura, tecnología y construcción naval concentran las oportunidades

La manufactura avanzada recibirá $17.75 millones, la mayor partida, para proyectos en San Joaquín y la región de la capital.

Otros $9.74 millones impulsarán computación cuántica en el sur de California y $8.24 millones fortalecerán la construcción naval en el Área de la Bahía.

  • Kern recibirá $6.85 millones para espacio, defensa y satélites, mientras otros $3.95 millones financiarán infraestructura e innovación aeroespacial y de defensa.

Eso coloca entre los posibles beneficiados a trabajadores de manufactura, ingeniería, construcción naval, tecnología y sector aeroespacial, además de personas que necesitan capacitación para ingresar a esas industrias.

La inversión busca convertir capacitación y proyectos en empleos reales

El dinero no será utilizado únicamente para contratar trabajadores, también financiará capacitación, investigación, infraestructura y programas destinados a atraer y expandir empresas.

Experiencias anteriores muestran cómo funciona esa estrategia: En Fort Bragg, un proyecto apoyado por el programa contribuye a mantener más de 300 puestos vinculados al sector marítimo.

En la Costa Central, otra iniciativa conectó estudiantes con capacitación y experiencia remunerada en actividades aeroespaciales, ingeniería y manufactura avanzada.

empleos en California
FOTO: Shutterstock

California convertirá la inversión pública en contrataciones

La nueva ronda continúa una estrategia que ya destinó $80 millones en 2025 a 11 proyectos, con una proyección superior a 23.000 empleos.

  • Para quienes buscan trabajo, la clave será seguir las contrataciones y programas de capacitación que comiencen a surgir en las regiones beneficiadas.

El verdadero impacto dependerá de cuántos proyectos logren transformar estos $48.5 millones en empresas que crezcan, trabajadores capacitados y nuevos puestos de trabajo.

Etiquetas:, , , , ,