El dólar roza los $17 en México mientras gana terreno en Colombia y RD

El dólar registra leves movimientos en México este viernes 28 de agosto, mientras continúa por debajo de los 17 pesos, según los datos proporcionados de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense volvió a subir, mientras que en República Dominicana también aumentó su cotización frente a la jornada anterior.

Así amanece el dólar en México, Colombia y RD hoy viernes

Según Banxico, el dólar se ubica este viernes en 16.9712 pesos mexicanos, frente a los 16.966 pesos registrados en la jornada anterior.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.65 y se vende en $17.22.

En Banco Azteca, la cotización es de $16.45 a la compra y $17.74 a la venta.

De esta manera, el dólar continúa moviéndose cerca de la barrera de los 17 pesos, aunque el precio que pagan los consumidores puede superar ese nivel dependiendo del banco o establecimiento.

El dólar sigue subiendo en Colombia

Según el Banco de la República, la cotización se ubica en 3,144.396 pesos colombianos, frente a los $3.118,289 pesos reportados el jueves.

En el mercado cambiario de Bogotá, el dólar se compra en aproximadamente $3,094 y se vende en $3,222 pesos colombianos.