Canadá contraataca: aranceles de hasta 50% golpean a 700 productos de EEUU
Publicado el27/08/2026 a las 06:31
La represalia de Canadá contra EE.UU. entrará en vigor el 8 de septiembre y afectará aproximadamente 700 productos.
- Se estima que las importaciones afectadas representan unos US$20,000 millones anuales. Canadá las cifra oficialmente en C$27,600 millones.
Por qué importa: productos estadounidenses más caros en Canadá podrían perder compradores, golpeando las ventas de agricultores, pescadores, fabricantes y otros exportadores de EEUU.
Estos productos de EEUU enfrentarán aranceles de hasta 50%
Los aranceles no se limitan al acero y otros productos industriales. La lista alcanza numerosos artículos que los consumidores encuentran habitualmente en comercios.
Según U.S. News, el papel higiénico tendrá un arancel del 25%, mientras algunos tipos de pañuelos faciales enfrentarán tasas de hasta 50%.
También serán afectados cuadernos, blocs de notas, carpetas, archivadores y otros productos escolares y de oficina, algunos con gravámenes del 50%.
El pescado estadounidense tampoco escapará: Trucha, atún, sardinas, salmón y langosta, entre otros productos frescos o refrigerados, enfrentarán un arancel del 25%.
Los lácteos son otro sector importante:
- Algunos productos de leche y crema tendrán tasas del 50%, mientras numerosos quesos pagarán 25%.
- Entre ellos aparecen Brie, Gouda, provolone, mozzarella, Gruyère, Havarti, parmesano y Romano.
Canadá también golpea precios de muebles y electrodomésticos estadounidenses
La represalia llega directamente a bienes para el hogar. Muchos muebles estadounidenses de madera y metal enfrentarán un arancel del 50%.
La lista incluye escritorios, armarios, camas, cómodas, sofás, sillones reclinables, colchones y diferentes muebles utilizados en exteriores.
- Los refrigeradores y congeladores domésticos tendrán gravámenes del 25%, al igual que lavadoras, secadoras y determinados electrodomésticos de cocina.
- También aparecen estufas, cocinas y parrillas. Los aires acondicionados tendrán tasas que generalmente oscilarán entre 15% y 25%, dependiendo de la categoría.
¿Cómo golpean los aranceles a Estados Unidos?
Los consumidores estadounidenses no pagan directamente estos aranceles. Son gravámenes aplicados por Canadá a determinados productos de EEUU cuando ingresan al mercado canadiense.
El problema para las empresas estadounidenses aparece si importadores y consumidores canadienses deciden sustituir esos productos por alternativas nacionales o procedentes de otros países.
- La caída de la demanda podría significar menos ventas para agricultores, fabricantes, pescadores y exportadores estadounidenses, además de posibles recortes de producción.
- Una reducción significativa de las exportaciones también podría aumentar la presión sobre determinados empleos vinculados con esas industrias.
🇺🇸🇨🇦 @realDonaldTrump prepara nuevas medidas contra Canadá tras la respuesta de @MarkJCarney
👉🏼 El conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá vuelve a escalar luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunciara represalias arancelarias “dólar por dólar”… pic.twitter.com/AULanW6lh5
— SDP Noticias (@sdpnoticias) August 26, 2026
Canadá responde a los aranceles de EEUU desde el 8 de septiembre
La medida responde a los aranceles estadounidenses del 50% sobre productos canadienses que comenzaron a aplicarse el 22 de agosto.
El Departamento de Finanzas de Canadá confirmó que responderá con tasas del 15%, 25% y 50% sobre C$27,600 millones en importaciones procedentes de Estados Unidos.
Ottawa sostiene que la represalia busca igualar “dólar por dólar” el valor de los productos canadienses afectados por las medidas estadounidenses.
La nueva ronda demuestra que la disputa comercial ya alcanza productos cotidianos y puede trasladar sus consecuencias desde las fronteras hasta fábricas, comercios y consumidores.