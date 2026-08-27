Canadá contraataca: aranceles de hasta 50% golpean a 700 productos de EEUU

La represalia de Canadá contra EE.UU. entrará en vigor el 8 de septiembre y afectará aproximadamente 700 productos.

Se estima que las importaciones afectadas representan unos US$20,000 millones anuales. Canadá las cifra oficialmente en C$27,600 millones.

Por qué importa: productos estadounidenses más caros en Canadá podrían perder compradores, golpeando las ventas de agricultores, pescadores, fabricantes y otros exportadores de EEUU.

Estos productos de EEUU enfrentarán aranceles de hasta 50%

Los aranceles no se limitan al acero y otros productos industriales. La lista alcanza numerosos artículos que los consumidores encuentran habitualmente en comercios.

Según U.S. News, el papel higiénico tendrá un arancel del 25%, mientras algunos tipos de pañuelos faciales enfrentarán tasas de hasta 50%.

También serán afectados cuadernos, blocs de notas, carpetas, archivadores y otros productos escolares y de oficina, algunos con gravámenes del 50%.

El pescado estadounidense tampoco escapará: Trucha, atún, sardinas, salmón y langosta, entre otros productos frescos o refrigerados, enfrentarán un arancel del 25%.

Los lácteos son otro sector importante: