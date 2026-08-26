SNAP en septiembre: fechas de pago y hasta $994 para familia de 4

Los pagos de SNAP comenzarán a llegar desde el 1 de septiembre, aunque la fecha exacta dependerá del estado y del número de caso u otro criterio asignado a cada beneficiario.

Una familia de cuatro integrantes puede recibir hasta $994 durante septiembre, mientras que los hogares más numerosos pueden superar los $1,700 en los 48 estados contiguos y Washington D.C.

Por qué importa: SNAP ayuda a millones de hogares a pagar alimentos, pero no existe un día de depósito igual para todo Estados Unidos. En algunos estados el dinero llega al comenzar septiembre y en otros los pagos continúan prácticamente hasta terminar el mes.

¿Cuánto puede recibir una familia con SNAP?

El monto que recibe cada hogar no es automáticamente el máximo. Depende de factores como sus ingresos, tamaño familiar y las deducciones que correspondan.

Estos son los beneficios máximos mensuales vigentes para los 48 estados contiguos y Washington D.C.:

1 persona: hasta $298

2 personas: hasta $546

3 personas: hasta $785

4 personas: hasta $994

5 personas: hasta $1,183

6 personas: hasta $1,421

7 personas: hasta $1,571

8 personas: hasta $1,789

Por cada integrante adicional del hogar, el máximo aumenta en $218.

Esto significa que los $994 destacados para una familia de cuatro representan el beneficio máximo, no una cantidad garantizada para todos los hogares de ese tamaño.

¿Cuándo pagan los cupones SNAP en septiembre?