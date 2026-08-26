SNAP en septiembre: fechas de pago y hasta $994 para familia de 4
Publicado el26/08/2026 a las 09:07
Los pagos de SNAP comenzarán a llegar desde el 1 de septiembre, aunque la fecha exacta dependerá del estado y del número de caso u otro criterio asignado a cada beneficiario.
- Una familia de cuatro integrantes puede recibir hasta $994 durante septiembre, mientras que los hogares más numerosos pueden superar los $1,700 en los 48 estados contiguos y Washington D.C.
Por qué importa: SNAP ayuda a millones de hogares a pagar alimentos, pero no existe un día de depósito igual para todo Estados Unidos. En algunos estados el dinero llega al comenzar septiembre y en otros los pagos continúan prácticamente hasta terminar el mes.
¿Cuánto puede recibir una familia con SNAP?
El monto que recibe cada hogar no es automáticamente el máximo. Depende de factores como sus ingresos, tamaño familiar y las deducciones que correspondan.
Estos son los beneficios máximos mensuales vigentes para los 48 estados contiguos y Washington D.C.:
- 1 persona: hasta $298
- 2 personas: hasta $546
- 3 personas: hasta $785
- 4 personas: hasta $994
- 5 personas: hasta $1,183
- 6 personas: hasta $1,421
- 7 personas: hasta $1,571
- 8 personas: hasta $1,789
Por cada integrante adicional del hogar, el máximo aumenta en $218.
Esto significa que los $994 destacados para una familia de cuatro representan el beneficio máximo, no una cantidad garantizada para todos los hogares de ese tamaño.
¿Cuándo pagan los cupones SNAP en septiembre?
El calendario oficial del Departamento de Agricultura (USDA) muestra grandes diferencias entre estados. Las fechas pueden determinarse mediante el número de caso, Seguro Social, apellido u otros datos.
Estas son las ventanas de distribución en algunos estados:
- Arizona: 1 al 13 de septiembre.
- California: 1 al 10.
- Colorado: 1 al 10.
- Florida: 1 al 28.
- Georgia: 5 al 23.
- Nueva Jersey: generalmente 1 al 5.
- Nuevo México: 1 al 20.
- Nueva York: generalmente 1 al 9 fuera de NYC.
- Texas: los depósitos pueden extenderse hasta el 28.
California, por ejemplo, utiliza el último dígito del número de caso. Los casos terminados en 1 reciben el beneficio el día 1, mientras los terminados en 0 lo reciben el día 10.
Florida tiene uno de los calendarios más extensos: distribuye SNAP entre el 1 y el 28, dependiendo de determinados dígitos del número de caso.
Atención con las fechas de Texas y Nueva York
Texas tiene dos esquemas que pueden cambiar considerablemente el día en que llega el dinero.
Los hogares certificados después del 1 de junio de 2020 tienen una distribución escalonada entre el 16 y el 28, determinada por los últimos dos dígitos del número EDG. Los casos anteriores siguen un calendario diferente que comienza el día 1.
- Nueva York también requiere atención. Fuera de los cinco distritos de NYC, el calendario generalmente se determina por el último dígito del número de caso.
En la ciudad de Nueva York las fechas cambian de un mes a otro y se publican mediante un calendario específico.
Septiembre cierra el año fiscal de SNAP
Septiembre tiene otra particularidad para quienes reciben asistencia alimentaria: será el último mes del año fiscal federal 2026.
El nuevo año fiscal comienza el 1 de octubre, fecha utilizada para la actualización anual de varios parámetros de SNAP, incluidos los montos máximos de beneficios y determinados límites del programa.
- Por eso, los hogares deben distinguir entre lo que pueden recibir durante septiembre y las cantidades aplicables desde octubre.
Antes de planificar las compras del mes, los beneficiarios pueden consultar directamente su cuenta EBT o la agencia responsable de SNAP en su estado para confirmar el día exacto en que estará disponible el dinero.