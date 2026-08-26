Dólar en México no logra volver a los $17: así está hoy en Colombia

El dólar se mantiene este miércoles 26 de agosto cerca de los $17 en México, mientras en Colombia continúa subiendo y en República Dominicana registra pocos cambios.

Por qué importa: El precio del dólar puede cambiar cuánto reciben las familias por sus remesas y cuánto pagan quienes necesitan comprar dólares para viajar o realizar compras.

Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy miércoles 26

Dólar en México

Banxico: $16.946

Mercado cambiario: compra $16.63 | venta $17.21

Banco Azteca: compra $16.45 | venta $17.69

El dólar continúa debajo de la barrera de los $17 según Banxico. Sin embargo, quienes necesitan comprar dólares encuentran precios superiores en bancos y casas de cambio.

Precio del dólar en Colombia

Banco de la República: $3.081,337 pesos colombianos

Mercado cambiario de Bogotá: compra $3.075 | venta $3.204

En Colombia, el dólar sigue subiendo este miércoles. La diferencia entre el valor oficial y los precios disponibles en el mercado resulta especialmente importante para quienes cambian efectivo.