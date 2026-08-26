Dólar en México no logra volver a los $17: así está hoy en Colombia
Publicado el26/08/2026 a las 03:01
El dólar se mantiene este miércoles 26 de agosto cerca de los $17 en México, mientras en Colombia continúa subiendo y en República Dominicana registra pocos cambios.
Por qué importa: El precio del dólar puede cambiar cuánto reciben las familias por sus remesas y cuánto pagan quienes necesitan comprar dólares para viajar o realizar compras.
Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy miércoles 26
Dólar en México
- Banxico: $16.946
- Mercado cambiario: compra $16.63 | venta $17.21
- Banco Azteca: compra $16.45 | venta $17.69
El dólar continúa debajo de la barrera de los $17 según Banxico. Sin embargo, quienes necesitan comprar dólares encuentran precios superiores en bancos y casas de cambio.
Precio del dólar en Colombia
- Banco de la República: $3.081,337 pesos colombianos
- Mercado cambiario de Bogotá: compra $3.075 | venta $3.204
En Colombia, el dólar sigue subiendo este miércoles. La diferencia entre el valor oficial y los precios disponibles en el mercado resulta especialmente importante para quienes cambian efectivo.
Cotización en República Dominicana
- Banco Central: compra $58.14; Venta: $58.50
En República Dominicana no se registraron cambios significativos. El dólar mantiene una mayor estabilidad frente a los movimientos observados en México y Colombia.
¿Qué significa para tu bolsillo estos cambios del dólar?
Un dólar debajo de los $17 en México puede favorecer a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, aunque el precio final dependerá del banco o establecimiento.
Para quienes reciben remesas, ocurre lo contrario: un dólar más barato puede significar menos pesos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.
En Colombia, la subida puede aumentar la cantidad de pesos recibida al cambiar dólares, mientras República Dominicana mantiene precios más estables.