Economía de EE.UU. creció el último semestre, pero salarios siguen perdiendo contra la inflación

La economía de Estados Unidos siguió creciendo durante el segundo trimestre de 2026, pero los nuevos datos oficiales muestran que ese avance todavía no se traduce en un alivio claro para el bolsillo de los trabajadores.

Por qué importa: La economía sigue avanzando y los consumidores continúan gastando. Sin embargo, los salarios no están logrando superar el aumento de los precios, lo que limita cuánto puede comprar realmente una familia con su sueldo.

Los salarios suben, pero los precios aumentan más

El salario promedio de los trabajadores del sector privado llegó a $37.62 por hora en julio, frente a $36.47 un año antes. Esto representa un aumento de 3.2% en 12 meses, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El problema aparece cuando se compara ese aumento con el costo de vida.

Los precios al consumidor aumentaron 3.4% durante el mismo periodo, ligeramente por encima del crecimiento de los salarios.

En términos sencillos: el trabajador promedio recibió más dólares por hora, pero esos dólares también compraron menos debido al aumento de precios.

El propio BLS calcula ese efecto. Después de tomar en cuenta la inflación, el salario real por hora cayó 0.2% frente a julio de 2025.

Más ingresos no significaron mayor poder de compra