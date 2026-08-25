Seguro Social ya tiene fecha clave para anunciar aumento de 2027: atención jubilados

Millones de beneficiarios del Seguro Social ya pueden marcar una fecha clave en el calendario: el 14 de octubre de 2026 se conocerá el ajuste por costo de vida (COLA) para 2027.

Ese día, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará el informe de inflación de septiembre, último dato necesario para calcular cuánto subirán los beneficios el próximo año.

Por qué importa: El COLA determina el aumento anual que recibirán jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios para compensar el impacto de la inflación sobre sus ingresos.

El aumento del Seguro Social se conocerá el 14 de octubre

La Administración del Seguro Social (SSA) confirma que el próximo COLA será anunciado en octubre de 2026. El calendario oficial del BLS permite precisar cuándo estará disponible el dato definitivo.

El cálculo utiliza el CPI-W de julio, agosto y septiembre y compara el promedio de esos tres meses con el mismo período del año anterior.

Julio ya dejó la primera pista: el CPI-W aumentó 3.4% interanual. El próximo dato llegará el 11 de septiembre, cuando el BLS publique la inflación de agosto.

Después habrá que esperar hasta el 14 de octubre para conocer septiembre y completar la fórmula.

Jubilados podrían recibir unos $73 más al mes ¿Será suficiente?

Aunque todavía no existe un porcentaje oficial, AARP proyecta actualmente un COLA de aproximadamente 3.5% para 2027, por encima del aumento de 2.8% aplicado en 2026.