El dólar se frena en México mientras vuelve a tomar fuerza en Colombia

El dólar permanece prácticamente congelado en México este jueves 27 de agosto, pero el escenario cambia en Colombia, donde volvió a subir con fuerza.

Por qué importa: Estas diferencias tienen un efecto directo al convertir dinero: determinan cuántos pesos se obtienen por los dólares enviados o cuánto cuesta adquirirlos.

Así arranca el dólar en México, Colombia y RD hoy jueves

Precio del dólar en México

Banxico: $16.966

Mercado cambiario: compra $16.63 | venta $17.21

Banco Azteca: compra $16.64 | venta $17.21

En México hay pocos movimientos este jueves. Aunque la referencia de Banxico permanece debajo de $17, el dólar se ofrece por encima de esa cifra para la venta.

Cómo está el dólar hoy en Colombia

Banco de la República: $3.118,289 pesos colombianos

Mercado cambiario de Bogotá: compra $3.087 | venta $3.217

Colombia presenta el cambio más marcado del día entre los tres países. El dólar volvió a subir, después del avance que ya había registrado el miércoles.