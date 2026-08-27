El dólar se frena en México mientras vuelve a tomar fuerza en Colombia
Publicado el27/08/2026 a las 03:45
El dólar permanece prácticamente congelado en México este jueves 27 de agosto, pero el escenario cambia en Colombia, donde volvió a subir con fuerza.
Por qué importa: Estas diferencias tienen un efecto directo al convertir dinero: determinan cuántos pesos se obtienen por los dólares enviados o cuánto cuesta adquirirlos.
Así arranca el dólar en México, Colombia y RD hoy jueves
Precio del dólar en México
- Banxico: $16.966
- Mercado cambiario: compra $16.63 | venta $17.21
- Banco Azteca: compra $16.64 | venta $17.21
En México hay pocos movimientos este jueves. Aunque la referencia de Banxico permanece debajo de $17, el dólar se ofrece por encima de esa cifra para la venta.
Cómo está el dólar hoy en Colombia
- Banco de la República: $3.118,289 pesos colombianos
- Mercado cambiario de Bogotá: compra $3.087 | venta $3.217
Colombia presenta el cambio más marcado del día entre los tres países. El dólar volvió a subir, después del avance que ya había registrado el miércoles.
Cotización en República Dominicana
- Banco Central: compra $58.24; Venta: $58.70
El dólar también avanzó en República Dominicana. La referencia del Banco Central deja ahora una diferencia de 46 centavos entre el precio de compra y venta.
¿Cómo pueden afectar los cambios del dólar a tu dinero?
Para una familia que recibe dólares desde Estados Unidos, no basta con observar si la moneda subió o bajó: el precio de compra es clave para saber cuánto recibirá.
- En México, la estabilidad significa que la conversión a pesos cambia poco.
- En Colombia, el nuevo avance del dólar puede entregar más pesos por la misma cantidad enviada.
- En República Dominicana ocurre algo similar tras el aumento de este jueves. Quienes compran dólares, en cambio, deben prestar atención al precio de venta.
Antes de cambiar dinero o retirar una remesa, compara cuánto pagan por tus dólares: la diferencia entre establecimientos puede cambiar la cantidad final que recibes.