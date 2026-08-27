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El dólar se frena en México mientras vuelve a tomar fuerza en Colombia
El dólar pierde impulso en México y permanece debajo de $17, mientras vuelve a subir con fuerza en Colombia este jueves.
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El dólar se frena en México mientras vuelve a tomar fuerza en Colombia

Publicado el27/08/2026 a las 03:45

El dólar permanece prácticamente congelado en México este jueves 27 de agosto, pero el escenario cambia en Colombia, donde volvió a subir con fuerza.

Por qué importa: Estas diferencias tienen un efecto directo al convertir dinero: determinan cuántos pesos se obtienen por los dólares enviados o cuánto cuesta adquirirlos.

Así arranca el dólar en México, Colombia y RD hoy jueves

Así arranca el dólar en México, Colombia y RD hoy jueves
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Precio del dólar en México

  • Banxico: $16.966
  • Mercado cambiario: compra $16.63 | venta $17.21
  • Banco Azteca: compra $16.64 | venta $17.21

En México hay pocos movimientos este jueves. Aunque la referencia de Banxico permanece debajo de $17, el dólar se ofrece por encima de esa cifra para la venta.

Cómo está el dólar hoy en Colombia

  • Banco de la República: $3.118,289 pesos colombianos
  • Mercado cambiario de Bogotá: compra $3.087 | venta $3.217

Colombia presenta el cambio más marcado del día entre los tres países. El dólar volvió a subir, después del avance que ya había registrado el miércoles.

Cotización en República Dominicana

  • Banco Central: compra $58.24; Venta: $58.70

El dólar también avanzó en República Dominicana. La referencia del Banco Central deja ahora una diferencia de 46 centavos entre el precio de compra y venta.

¿Cómo pueden afectar los cambios del dólar a tu dinero?

Para una familia que recibe dólares desde Estados Unidos, no basta con observar si la moneda subió o bajó: el precio de compra es clave para saber cuánto recibirá.

  • En México, la estabilidad significa que la conversión a pesos cambia poco.
  • En Colombia, el nuevo avance del dólar puede entregar más pesos por la misma cantidad enviada.
  • En República Dominicana ocurre algo similar tras el aumento de este jueves. Quienes compran dólares, en cambio, deben prestar atención al precio de venta.

Antes de cambiar dinero o retirar una remesa, compara cuánto pagan por tus dólares: la diferencia entre establecimientos puede cambiar la cantidad final que recibes.

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