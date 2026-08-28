Gobernadora de Nueva York construirá 53 viviendas asequibles en Long Island: conoce quiénes podrán calificar
Publicado el28/08/2026 a las 04:51
Nueva York comenzará la construcción de 53 viviendas asequibles en Long Island, destinadas a hogares con ingresos de hasta el 80% del ingreso medio del área.
El proyecto Perry & Main tendrá una inversión de $38 millones en Port Jefferson, condado de Suffolk, donde la demanda de vivienda es considerable: otro complejo de la misma desarrolladora acumula una lista de espera de más de 800 familias.
Por qué importa: Las nuevas viviendas ampliarán las opciones para familias y trabajadores que buscan permanecer en Long Island, aunque las 53 unidades representan una oferta limitada frente a la demanda existente.
¿Quiénes podrán acceder a los nuevos apartamentos en Nueva York?
Perry & Main tendrá 33 apartamentos de un dormitorio y 20 de dos dormitorios, disponibles para hogares con ingresos de hasta el 80% del ingreso medio del área.
- El anuncio de la gobernadora Kathy Hochul no especifica cuánto representa ese límite en dólares ni indica que el período de solicitudes haya comenzado. Por ahora, tampoco se informó una fecha de apertura del complejo.
- Cinco viviendas estarán reservadas para personas con discapacidades del desarrollo y tendrán servicios de apoyo. Veteranos recibirán preferencia para otras cinco unidades.
Además, seis apartamentos estarán adaptados para personas con discapacidades de movilidad y dos para residentes con discapacidades sensoriales.
La ubicación en Long Island podría facilitar el acceso al empleo
El complejo estará a una cuadra de la estación Port Jefferson del Long Island Rail Road (LIRR), una característica que podría reducir la dependencia del automóvil para algunos residentes.
- La conexión permitirá desplazarse hacia oportunidades laborales en Long Island y la ciudad de Nueva York.
El proyecto también sustituirá dos propiedades vacías por un edificio de tres pisos que incorporará cerca de .300 pies cuadrados de espacio comercial, como parte de la revitalización de la zona.
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¿Cómo financiará Kathy Hochul los $38 millones para viviendas asequibles en Nueva York?
La inversión combinará recursos públicos y privados: Los créditos fiscales federales y estatales para viviendas de bajos ingresos generarían más de $18 millones, mientras que el programa estatal HCR aportará casi $7 millones en subsidios.
Governor Hochul’s FY27 Budget builds upon the record-breaking housing progress she has spearheaded throughout her administration.
One transformative aspect of the Budget is the Housing Acceleration Fund – $250 million to speed up construction of thousands more affordable homes,… pic.twitter.com/AQ6mheJOre
— NYS HCR (@NYSHCR) August 26, 2026
Empire State Development contribuirá con otros $5 millones mediante dos programas estatales.
- Perry & Main forma parte del plan de vivienda de Nueva York de $25.000 millones, cuyo objetivo es crear o preservar 100.000 viviendas asequibles. Según el estado, más de 87.000 ya han sido creadas o preservadas.
Quienes estén interesados deberán estar atentos a los próximos anuncios oficiales sobre fechas, límites de ingresos en dólares y proceso de solicitud, ya que esos detalles todavía no fueron publicados.