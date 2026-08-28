Gobernadora de Nueva York construirá 53 viviendas asequibles en Long Island: conoce quiénes podrán calificar

Nueva York comenzará la construcción de 53 viviendas asequibles en Long Island, destinadas a hogares con ingresos de hasta el 80% del ingreso medio del área.

El proyecto Perry & Main tendrá una inversión de $38 millones en Port Jefferson, condado de Suffolk, donde la demanda de vivienda es considerable: otro complejo de la misma desarrolladora acumula una lista de espera de más de 800 familias.

Por qué importa: Las nuevas viviendas ampliarán las opciones para familias y trabajadores que buscan permanecer en Long Island, aunque las 53 unidades representan una oferta limitada frente a la demanda existente.

¿Quiénes podrán acceder a los nuevos apartamentos en Nueva York?

Perry & Main tendrá 33 apartamentos de un dormitorio y 20 de dos dormitorios, disponibles para hogares con ingresos de hasta el 80% del ingreso medio del área.

El anuncio de la gobernadora Kathy Hochul no especifica cuánto representa ese límite en dólares ni indica que el período de solicitudes haya comenzado. Por ahora, tampoco se informó una fecha de apertura del complejo.

Cinco viviendas estarán reservadas para personas con discapacidades del desarrollo y tendrán servicios de apoyo. Veteranos recibirán preferencia para otras cinco unidades.

Además, seis apartamentos estarán adaptados para personas con discapacidades de movilidad y dos para residentes con discapacidades sensoriales.

La ubicación en Long Island podría facilitar el acceso al empleo

El complejo estará a una cuadra de la estación Port Jefferson del Long Island Rail Road (LIRR), una característica que podría reducir la dependencia del automóvil para algunos residentes.