El dólar sube ligeramente en México y se recupera en Colombia hoy 20/07

El dólar comenzó este lunes 20 de julio con una ligera recuperación en México y Colombia, mientras que en República Dominicana permaneció prácticamente sin cambios.

Las diferencias entre las tasas oficiales, los bancos y las casas de cambio siguen siendo importantes para quienes necesitan comprar, vender o enviar dólares.

Por qué importa: El precio final que recibe una persona puede variar dependiendo de dónde realice la operación. Comparar las tasas antes de cambiar dinero puede ayudar a evitar costos innecesarios.

El dólar sube ligeramente en México hoy lunes 20/07

El Banco de México informó que el dólar se ubicó este lunes en 17.5242 pesos mexicanos, un nivel superior al registrado al cierre de la semana pasada.

En las operaciones del mercado, la moneda estadounidense se encuentra aproximadamente en:

Compra: 17.1855 pesos

Venta: 17.735 pesos

Esto significa que una persona que desea comprar dólares puede pagar más que la tasa publicada por Banxico, debido a que cada institución agrega sus propios márgenes y costos.

En Banco Azteca, el precio permaneció estable durante el inicio de la jornada: