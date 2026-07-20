El dólar sube ligeramente en México y se recupera en Colombia hoy 20/07
Publicado el20/07/2026 a las 04:26
El dólar comenzó este lunes 20 de julio con una ligera recuperación en México y Colombia, mientras que en República Dominicana permaneció prácticamente sin cambios.
- Las diferencias entre las tasas oficiales, los bancos y las casas de cambio siguen siendo importantes para quienes necesitan comprar, vender o enviar dólares.
Por qué importa: El precio final que recibe una persona puede variar dependiendo de dónde realice la operación. Comparar las tasas antes de cambiar dinero puede ayudar a evitar costos innecesarios.
El dólar sube ligeramente en México hoy lunes 20/07
El Banco de México informó que el dólar se ubicó este lunes en 17.5242 pesos mexicanos, un nivel superior al registrado al cierre de la semana pasada.
En las operaciones del mercado, la moneda estadounidense se encuentra aproximadamente en:
- Compra: 17.1855 pesos
- Venta: 17.735 pesos
Esto significa que una persona que desea comprar dólares puede pagar más que la tasa publicada por Banxico, debido a que cada institución agrega sus propios márgenes y costos.
En Banco Azteca, el precio permaneció estable durante el inicio de la jornada:
- Compra: 16.90 pesos
- Venta: 17.99 pesos
La diferencia entre ambos valores es relevante. El banco compra cada dólar a un precio menor del que cobra cuando lo vende, por lo que conviene revisar varias opciones antes de realizar una operación.
Colombia registra un avance del dólar
En Colombia, el dólar comenzó la semana con una nueva subida y alcanzó los 3.262,328 pesos colombianos, según la tasa informada por el Banco de la República.
Aunque el valor oficial avanzó, las casas de cambio continuaron ofreciendo precios inferiores a los observados en días anteriores:
- Compra: 3.350 pesos colombianos
- Venta: 3.490 pesos colombianos
Quienes necesiten dólares para viajar, ahorrar o realizar pagos deben considerar que el valor de venta será más alto. Por el contrario, quienes entreguen dólares recibirán el precio de compra, que generalmente es menor.
El dólar se mantiene estable en RD
El dólar mostró pocos cambios este lunes y continuó cerca de los niveles registrados recientemente.
El Banco Central de la República Dominicana publicó las siguientes tasas:
- Compra: 58.2452 pesos dominicanos
- Venta: 58.7316 pesos dominicanos
La estabilidad ofrece una referencia más clara para quienes reciben remesas, pagan servicios en dólares o necesitan cambiar dinero durante esta semana.
Sin embargo, los bancos comerciales y las agencias de cambio pueden manejar precios diferentes. La cantidad entregada también puede variar por comisiones, horarios o condiciones particulares de cada establecimiento.
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¿Qué revisar antes de cambiar dólares?
Las tasas oficiales sirven como punto de comparación, pero el precio real depende del banco, la casa de cambio y el tipo de operación.
- Antes de comprar o vender dólares, es recomendable verificar el valor actualizado, preguntar por posibles comisiones y comparar la diferencia entre las tasas de compra y venta.
Este lunes, el dólar comenzó con movimientos pequeños en los tres países: recuperó terreno en México y Colombia, mientras que en República Dominicana conservó una mayor estabilidad.