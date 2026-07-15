Bernie Sanders propone cheques de estímulo de $1.000 y $3.000 financiados con impuestos a multimillonarios

El senador Bernie Sanders volvió a poner sobre la mesa dos propuestas económicas que podrían traducirse en pagos directos para millones de estadounidenses.

Una contempla un cheque anual superior a $1.000 financiado con las ganancias de las mayores empresas de inteligencia artificial (IA), mientras que la otra plantea un pago único de $3.000 mediante un nuevo impuesto a los multimillonarios.

Por qué importa: Aunque ambas iniciativas aún son proyectos de ley y no han sido aprobadas por el Congreso, muestran el debate que existe en Washington sobre cómo distribuir la riqueza generada por empresas y ultimillonarios.

Sanders quiere que la IA beneficie a todos los estodounidenses ¿Lo logrará?

El pasado 18 de junio, Bernie Sanders presentó la Ley del Fondo Soberano de Riqueza para la IA de Estados Unidos, una iniciativa que busca crear un fondo con un valor estimado de 7 billones de dólares.

Según el comunicado oficial de la oficina del senador, el proyecto propone que el público tenga una participación del 50% en las mayores compañías estadounidenses dedicadas a la inteligencia artificial.

Para lograrlo, la legislación plantea un impuesto único equivalente al 50% de las acciones de esas empresas, las cuales pasarían a formar parte del nuevo fondo soberano.

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«Sin control, la inteligencia artificial y la robótica amenazan los empleos, el derecho a la privacidad y la salud mental de todos los estadounidenses», afirmó Sanders al presentar la iniciativa.

El senador también sostuvo que el desarrollo de la IA ha sido posible gracias al conocimiento colectivo y al trabajo de millones de personas, por lo que considera que sus beneficios no deberían concentrarse únicamente en las grandes empresas tecnológicas.

¿Cómo funcionaría el pago con más de $1.000 al año?