Bernie Sanders propone cheques de estímulo de $1.000 y $3.000 financiados con impuestos a multimillonarios
Publicado el15/07/2026 a las 06:44
El senador Bernie Sanders volvió a poner sobre la mesa dos propuestas económicas que podrían traducirse en pagos directos para millones de estadounidenses.
- Una contempla un cheque anual superior a $1.000 financiado con las ganancias de las mayores empresas de inteligencia artificial (IA), mientras que la otra plantea un pago único de $3.000 mediante un nuevo impuesto a los multimillonarios.
Por qué importa: Aunque ambas iniciativas aún son proyectos de ley y no han sido aprobadas por el Congreso, muestran el debate que existe en Washington sobre cómo distribuir la riqueza generada por empresas y ultimillonarios.
Sanders quiere que la IA beneficie a todos los estodounidenses ¿Lo logrará?
El pasado 18 de junio, Bernie Sanders presentó la Ley del Fondo Soberano de Riqueza para la IA de Estados Unidos, una iniciativa que busca crear un fondo con un valor estimado de 7 billones de dólares.
- Según el comunicado oficial de la oficina del senador, el proyecto propone que el público tenga una participación del 50% en las mayores compañías estadounidenses dedicadas a la inteligencia artificial.
- Para lograrlo, la legislación plantea un impuesto único equivalente al 50% de las acciones de esas empresas, las cuales pasarían a formar parte del nuevo fondo soberano.
Ver este video en su propia página →
«Sin control, la inteligencia artificial y la robótica amenazan los empleos, el derecho a la privacidad y la salud mental de todos los estadounidenses», afirmó Sanders al presentar la iniciativa.
El senador también sostuvo que el desarrollo de la IA ha sido posible gracias al conocimiento colectivo y al trabajo de millones de personas, por lo que considera que sus beneficios no deberían concentrarse únicamente en las grandes empresas tecnológicas.
¿Cómo funcionaría el pago con más de $1.000 al año?
Si el Congreso aprueba la propuesta, se crearía una Comisión Independiente para la IA Democrática, integrada por siete miembros designados por el presidente y confirmados por el Senado.
Este organismo administraría el fondo soberano y utilizaría las acciones con derecho a voto para influir en las decisiones de las compañías cuando estas afecten el interés público.
Además, la legislación obligaría a las grandes empresas tecnológicas a separar sus negocios de inteligencia artificial del resto de sus operaciones para facilitar la participación pública.
- Según Sanders, un dividendo anual equivalente al 5% del fondo permitiría entregar un pago directo de más de $1.000 al año para cada ciudadano estadounidense.
- El senador argumenta que, si el valor de estas empresas continúa creciendo, los recursos también podrían utilizarse para fortalecer áreas como salud, educación, vivienda y protección ambiental.
TE PODRÍA INTERESAR: ¡Atención beneficiarios de cupones SNAP! recibirán nuevas tarjetas EBT: conoce todos los detalles
Otro proyecto de ley propone cheques de estímulo de $3.000
En marzo de este año, Sanders también presentó junto con el representante Ro Khanna la Ley para que los Multimillonarios Paguen lo que les Corresponde.
- La propuesta establecería un impuesto anual del 5% sobre el patrimonio de los 938 multimillonarios de Estados Unidos, cuya riqueza conjunta supera actualmente los 8.2 billones de dólares.
Con base en estimaciones de los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, el proyecto recaudaría alrededor de 4.4 billones de dólares durante la próxima década.
- Ese dinero serviría, entre otros fines, para otorgar un pago directo de $3.000 a cada hombre, mujer y niño perteneciente a hogares con ingresos anuales de $150,000 o menos.
- En el caso de una familia de cuatro integrantes, el beneficio alcanzaría los $12.000.
«En un momento de desigualdad de ingresos y riqueza sin precedentes, esta legislación exige que la clase multimillonaria de Estados Unidos pague finalmente la parte justa de impuestos que le corresponde», declaró Sanders.
Hasta ahora, ambas iniciativas permanecen como proyectos legislativos y deberán avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley.