Familias se endeudan para comprar comida en EE.UU.: consejos para evitarlo

Más de seis de cada diez adultos en Estados Unidos usaron una tarjeta de crédito para comprar alimentos en 2025, y una parte importante de ellos tuvo dificultades para pagar esa deuda.

El dato, revelado por un nuevo análisis del Urban Institute, refleja una realidad cada vez más común: para muchas familias, el salario ya no alcanza para llenar el carrito del supermercado.

Por qué importa: Cuando comprar alimentos depende cada vez más del crédito o de los ahorros, el problema deja de ser únicamente el alto costo de la comida.

También aumenta el riesgo de que las familias acumulen deudas difíciles de pagar o agoten el dinero reservado para emergencias.

Comprar comida ya implica recurrir al crédito para muchos hogares

El informe del Urban Institute muestra que las familias están utilizando distintas estrategias para cubrir un gasto tan básico como la alimentación.

Entre los principales hallazgos destacan:

63,2% compró alimentos con tarjeta de crédito

19,6% pagó solo el monto mínimo de la tarjeta

19,6% utilizó ahorros destinados a otros fines para comprar comida

8,9% recurrió a la modalidad Buy Now, Pay Later

El estudio advierte que estas alternativas pueden aliviar un problema inmediato, pero también aumentar la presión financiera cuando las deudas comienzan a acumularse o los ahorros se agotan.