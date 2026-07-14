Familias se endeudan para comprar comida en EE.UU.: consejos para evitarlo
Publicado el14/07/2026 a las 06:54
Más de seis de cada diez adultos en Estados Unidos usaron una tarjeta de crédito para comprar alimentos en 2025, y una parte importante de ellos tuvo dificultades para pagar esa deuda.
- El dato, revelado por un nuevo análisis del Urban Institute, refleja una realidad cada vez más común: para muchas familias, el salario ya no alcanza para llenar el carrito del supermercado.
Por qué importa: Cuando comprar alimentos depende cada vez más del crédito o de los ahorros, el problema deja de ser únicamente el alto costo de la comida.
- También aumenta el riesgo de que las familias acumulen deudas difíciles de pagar o agoten el dinero reservado para emergencias.
Comprar comida ya implica recurrir al crédito para muchos hogares
El informe del Urban Institute muestra que las familias están utilizando distintas estrategias para cubrir un gasto tan básico como la alimentación.
Entre los principales hallazgos destacan:
- 63,2% compró alimentos con tarjeta de crédito
- 19,6% pagó solo el monto mínimo de la tarjeta
- 19,6% utilizó ahorros destinados a otros fines para comprar comida
- 8,9% recurrió a la modalidad Buy Now, Pay Later
El estudio advierte que estas alternativas pueden aliviar un problema inmediato, pero también aumentar la presión financiera cuando las deudas comienzan a acumularse o los ahorros se agotan.
La inflación golpea más fuerte a los hogares de ingresos bajos y medios
Los investigadores encontraron que las familias con ingresos bajos y medios fueron las más propensas a recurrir al crédito, utilizar sus ahorros o solicitar préstamos para comprar alimentos.
- Además, quienes reportaron un fuerte aumento en el costo de la compra durante el último año fueron los que enfrentaron mayores dificultades para pagar esas obligaciones.
Este escenario muestra que el impacto de la inflación ya no afecta únicamente a quienes viven con menores ingresos. Cada vez más hogares de clase media también deben ajustar su presupuesto para cubrir gastos esenciales.
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¿Cómo evitar que la compra del supermercado termine en deuda?
Especialistas en finanzas personales recomiendan tomar medidas antes de depender del crédito para cubrir gastos cotidianos.
Conoce 7 formas de gastar menos en el supermercado sin endeudarte:
1. Comparar precios por unidad y no solo por promoción
2. Planificar un menú semanal antes de ir al supermercado
3. Elegir marcas propias cuando ofrezcan buena relación calidad-precio
4. Aprovechar cupones y aplicaciones de descuentos
5. Congelar alimentos para reducir el desperdicio
6. Evitar los préstamos de día de pago para gastos habituales
7. Si el presupuesto ya no alcanza, revisar programas de apoyo como SNAP, WIC o bancos de alimentos de la comunidad
Aunque el crédito puede ser un alivio temporal, utilizarlo de forma recurrente para comprar comida puede convertirse en una señal de que el presupuesto familiar necesita ajustes más profundos.