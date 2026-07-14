Trump quiere cobrar «comisión de 20%» por proteger buques petroleros ¿Afectará precios de gasolina?

La nueva ofensiva comercial y militar anunciada por Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz vuelve a poner en alerta al mercado petrolero y podría traducirse en gasolina más cara para los conductores en Estados Unidos.

Aunque el mecanismo de cobro todavía no ha sido explicado por la Casa Blanca, el anuncio ya coincide con un fuerte aumento del precio del petróleo.

Por qué importa: La gasolina es uno de los gastos que más impacta el presupuesto familiar. Cuando el petróleo sube por conflictos internacionales, las estaciones de servicio suelen reflejar ese aumento días o semanas después.

Trump quiere cobrar comisión de 20% por la seguridad del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos volverá a imponer un bloqueo naval contra Irán y asumirá el papel de «guardián del estrecho de Ormuz», una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, según EFE.

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que el paso permanecerá abierto para el resto de los países, pero advirtió que Washington cobrará una compensación equivalente al 20% sobre toda la carga enviada para recuperar los costos de brindar seguridad en la zona.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Trump sostuvo que las naciones que utilizan esa ruta «son muy ricas» y que no es justo que Estados Unidos asuma solo el costo de proteger el tránsito marítimo.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha explicado aspectos clave de la medida, entre ellos: