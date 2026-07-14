Trump quiere cobrar «comisión de 20%» por proteger buques petroleros ¿Afectará precios de gasolina?
Publicado el14/07/2026 a las 05:59
La nueva ofensiva comercial y militar anunciada por Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz vuelve a poner en alerta al mercado petrolero y podría traducirse en gasolina más cara para los conductores en Estados Unidos.
- Aunque el mecanismo de cobro todavía no ha sido explicado por la Casa Blanca, el anuncio ya coincide con un fuerte aumento del precio del petróleo.
Por qué importa: La gasolina es uno de los gastos que más impacta el presupuesto familiar. Cuando el petróleo sube por conflictos internacionales, las estaciones de servicio suelen reflejar ese aumento días o semanas después.
Trump quiere cobrar comisión de 20% por la seguridad del estrecho de Ormuz
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos volverá a imponer un bloqueo naval contra Irán y asumirá el papel de «guardián del estrecho de Ormuz», una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, según EFE.
- A través de Truth Social, el mandatario aseguró que el paso permanecerá abierto para el resto de los países, pero advirtió que Washington cobrará una compensación equivalente al 20% sobre toda la carga enviada para recuperar los costos de brindar seguridad en la zona.
Trump sostuvo que las naciones que utilizan esa ruta «son muy ricas» y que no es justo que Estados Unidos asuma solo el costo de proteger el tránsito marítimo.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha explicado aspectos clave de la medida, entre ellos:
- Quién deberá pagar esa compensación
- Cómo se calculará el 20%
- Qué mecanismo legal permitirá cobrarla
- Cuándo entrará realmente en vigor
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¿Por qué el estrecho de Ormuz puede afectar el precio de la gasolina?
Aunque el conflicto ocurre a miles de kilómetros de Estados Unidos, el estrecho de Ormuz tiene un peso enorme en el mercado energético mundial.
Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), por ese corredor marítimo pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier amenaza al tránsito genera preocupación entre productores, refinadores e inversionistas.
Cuando aumenta el riesgo en esa ruta, también suelen incrementarse:
- Los costos del transporte marítimo
- Las primas de los seguros para los buques
- La incertidumbre sobre el suministro mundial
- El precio internacional del petróleo
Ese encarecimiento termina impactando a las refinerías y, con el tiempo, puede reflejarse en el precio de la gasolina que pagan los consumidores.
El precio del petróleo ya comenzó a «reaccionar»
La incertidumbre ya se refleja en los mercados.
- De acuerdo con OilPrice, este martes 14 de julio el petróleo Brent cotizaba en 86.82 dólares por barril, lo que representa un incremento cercano al 10% durante los últimos cinco días.
Los inversionistas temen que una mayor escalada entre Estados Unidos e Irán complique el transporte de crudo desde Medio Oriente y reduzca la oferta disponible en el mercado internacional.
Aunque Estados Unidos depende menos del petróleo del Golfo Pérsico que otros países, el precio del crudo se fija en un mercado global. Por eso, un aumento del Brent suele terminar repercutiendo también en los combustibles vendidos dentro del país.
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¿Subirá inmediatamente la gasolina en Estados Unidos?
Por ahora, no existe certeza de que los conductores vean un aumento inmediato en las estaciones de servicio.
El impacto dependerá de cómo evolucione el conflicto y de si la propuesta anunciada por Trump llega a implementarse en los términos planteados.
- Actualmente, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica alrededor de 3.86 dólares por galón, según datos de AAA.
Los especialistas consideran que pueden darse distintos escenarios:
- Si la tensión disminuye, el precio del petróleo podría estabilizarse y el impacto sobre la gasolina sería limitado.
- Si continúan los ataques o aumenta el riesgo para los buques, el crudo podría seguir encareciéndose y presionar al alza los combustibles.
- Si el tránsito por Ormuz vuelve a interrumpirse, el mercado enfrentaría un escenario de mayor volatilidad, con posibles aumentos más rápidos en las estaciones de servicio.
Por ahora, la propuesta de cobrar una comisión por proteger los buques petroleros añade un nuevo elemento de incertidumbre a un mercado que ya reaccionaba a la escalada militar entre Estados Unidos e Irán.
Más allá de si ese cobro llega a aplicarse, los analistas coinciden en que la evolución del conflicto será el factor que determinará si millones de estadounidenses terminan pagando más cada vez que llenen el tanque.