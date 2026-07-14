Bajó la inflación en junio más de lo esperado: alivio para el bolsillo, pero persisten riesgos
Publicado el14/07/2026 a las 05:14
La inflación en Estados Unidos dio un respiro en junio y sorprendió con una caída mayor a la prevista por los analistas, impulsada principalmente por el descenso en los precios de la energía.
Por qué importa: Una inflación más baja puede aliviar la presión sobre el bolsillo de millones de familias y aumentar las expectativas de que la Reserva Federal mantenga o reduzca las tasas de interés en los próximos meses.
Baja la inflación de junio: precios de combustibles fue el principal factor
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 3,5 % anual, por debajo del 3,9 % registrado en mayo y también del 3,7 % que esperaba el mercado, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) y reportados por EFE.
- El informe muestra que la reducción en los costos de la energía fue determinante para frenar el avance de la inflación.
Durante junio, el índice de energía cayó 5,7 %, un movimiento que coincidió con la disminución de las tensiones en Medio Oriente tras el alto el fuego relacionado con el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.
- Según el BLS, esa caída compensó ampliamente el aumento registrado en otros rubros importantes para los hogares, como la vivienda y los alimentos.
En términos mensuales, el IPC retrocedió 0,4 %, la mayor disminución desde abril de 2020, cuando la economía atravesaba el impacto inicial de la pandemia.
Alimentos siguen presionando el presupuesto familiar
Aunque la inflación general mostró una mejora, algunos gastos cotidianos continúan aumentando.
- El índice de alimentos avanzó 0,2 % durante junio, tanto para los productos comprados en supermercados como para las comidas consumidas fuera del hogar.
- En la comparación anual, los alimentos acumulan un incremento del 3 %, mientras que el componente energético todavía registra un aumento de 15,7 % frente al mismo período del año anterior.
El informe también identificó aumentos en categorías como recreación, mobiliario y operaciones del hogar, así como productos de cuidado personal.
En contraste, disminuyeron los precios de los seguros para vehículos, la ropa, las comunicaciones, la atención médica y los automóviles usados.
La inflación sin contar alimentos y energía también bajó
Otro dato seguido de cerca por economistas y autoridades monetarias fue la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por su alta volatilidad.
- Este indicador descendió al 2,6 % anual, tres décimas menos que en mayo, mientras que su variación mensual permaneció estable respecto al mes anterior.
Para los analistas, esta moderación refleja que las presiones inflacionarias comienzan a perder fuerza más allá del efecto puntual de los combustibles.
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¿Qué significa este dato para la economía de EE.UU.?
La inflación es uno de los indicadores más importantes para medir la salud de la economía estadounidense porque influye directamente en las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.
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- Un ritmo más lento en el aumento de los precios podría darle mayor margen al banco central para evaluar futuros cambios en su política monetaria.
- Sin embargo, expertos advierten que aún existen riesgos asociados al comportamiento de los precios de la energía si vuelven a escalar las tensiones geopolíticas.
La publicación de este informe coincidió además con la primera comparecencia ante el Congreso del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien deberá explicar ante los legisladores cómo estos nuevos datos podrían influir en la estrategia del banco central durante los próximos meses.