Bajó la inflación en junio más de lo esperado: alivio para el bolsillo, pero persisten riesgos

La inflación en Estados Unidos dio un respiro en junio y sorprendió con una caída mayor a la prevista por los analistas, impulsada principalmente por el descenso en los precios de la energía.

Por qué importa: Una inflación más baja puede aliviar la presión sobre el bolsillo de millones de familias y aumentar las expectativas de que la Reserva Federal mantenga o reduzca las tasas de interés en los próximos meses.

Baja la inflación de junio: precios de combustibles fue el principal factor

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 3,5 % anual, por debajo del 3,9 % registrado en mayo y también del 3,7 % que esperaba el mercado, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) y reportados por EFE.

El informe muestra que la reducción en los costos de la energía fue determinante para frenar el avance de la inflación.

Durante junio, el índice de energía cayó 5,7 %, un movimiento que coincidió con la disminución de las tensiones en Medio Oriente tras el alto el fuego relacionado con el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Según el BLS, esa caída compensó ampliamente el aumento registrado en otros rubros importantes para los hogares, como la vivienda y los alimentos.

En términos mensuales, el IPC retrocedió 0,4 %, la mayor disminución desde abril de 2020, cuando la economía atravesaba el impacto inicial de la pandemia.

Alimentos siguen presionando el presupuesto familiar