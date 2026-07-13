¿Cómo impacta la inflación en el bolsillo familiar?

Lo que antes costaba $100 hoy requiere alrededor de $165. Ese es uno de los efectos más claros de la inflación en Estados Unidos, según la calculadora de inflación de USAFacts, que muestra cómo el dinero ha perdido poder de compra durante los últimos 20 años.

Mientras los precios continúan subiendo, millones de familias sienten que el salario alcanza para menos. El costo de llenar el tanque, pagar la electricidad o hacer el supermercado pesa cada vez más en el presupuesto mensual.

Por qué importa: entender cómo funciona la inflación ayuda a explicar por qué cada vez cuesta más mantener el mismo nivel de vida, incluso cuando los ingresos aumentan.

Así ha perdido valor el dólar con el paso de los años

La inflación representa el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios con el paso del tiempo. Cuando esto ocurre, el dinero pierde capacidad de compra y las familias necesitan gastar más para adquirir prácticamente lo mismo.

Un ejemplo ayuda a dimensionar el impacto:

De acuerdo con la calculadora de inflación de USAFacts, 100 dólares de abril de 2006 equivalen a 165 dólares en abril de 2026. Es decir, un gasto de hace dos décadas hoy requiere aproximadamente un 65% más de dinero.

La herramienta utiliza los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado mensualmente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), para calcular cómo cambia el valor del dólar a través del tiempo.

La energía sigue siendo uno de los principales motores de la inflación