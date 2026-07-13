¿Cómo impacta la inflación en el bolsillo familiar?
Publicado el13/07/2026 a las 09:49
Lo que antes costaba $100 hoy requiere alrededor de $165. Ese es uno de los efectos más claros de la inflación en Estados Unidos, según la calculadora de inflación de USAFacts, que muestra cómo el dinero ha perdido poder de compra durante los últimos 20 años.
- Mientras los precios continúan subiendo, millones de familias sienten que el salario alcanza para menos. El costo de llenar el tanque, pagar la electricidad o hacer el supermercado pesa cada vez más en el presupuesto mensual.
Por qué importa: entender cómo funciona la inflación ayuda a explicar por qué cada vez cuesta más mantener el mismo nivel de vida, incluso cuando los ingresos aumentan.
Así ha perdido valor el dólar con el paso de los años
La inflación representa el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios con el paso del tiempo. Cuando esto ocurre, el dinero pierde capacidad de compra y las familias necesitan gastar más para adquirir prácticamente lo mismo.
Un ejemplo ayuda a dimensionar el impacto:
- De acuerdo con la calculadora de inflación de USAFacts, 100 dólares de abril de 2006 equivalen a 165 dólares en abril de 2026. Es decir, un gasto de hace dos décadas hoy requiere aproximadamente un 65% más de dinero.
La herramienta utiliza los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado mensualmente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), para calcular cómo cambia el valor del dólar a través del tiempo.
La energía sigue siendo uno de los principales motores de la inflación
Los últimos datos publicados por el BLS muestran que la inflación anual alcanzó 4,2% en mayo, el nivel más alto registrado desde 2023.
Gran parte de ese incremento estuvo relacionado con los costos energéticos, que continúan presionando el presupuesto de los hogares estadounidenses.
Entre los principales aumentos destacan:
- Energía: +3,9% en mayo
- Gasolina: +7% en un mes
- Electricidad: +0,6%
- Gas natural: -0,5%
Según el organismo, los precios de la energía explicaron más del 60% del incremento mensual del Índice de Precios al Consumidor.
Los salarios siguen perdiendo terreno frente al costo de vida
El problema no es únicamente que los precios aumenten. También influye que los ingresos no avanzan al mismo ritmo.
- Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los salarios nominales crecieron 3,7%, mientras que la inflación fue de 4,2%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
En la práctica, esto significa una pérdida del poder adquisitivo para millones de trabajadores.
Aunque históricamente los salarios han logrado superar la inflación en cerca del 72% de los meses desde 2006, la tendencia cambió recientemente.
Desde abril de 2026, el crecimiento salarial se mantiene por debajo del aumento de los precios.
¿Qué significa el impacto de la inflación en el bolsillo familiar?
Cuando la inflación supera el crecimiento de los salarios, el dinero rinde menos.
Esto puede reflejarse en situaciones cotidianas como:
- Menor capacidad para ahorrar
- Compras más costosas en el supermercado
- Facturas de servicios más altas
- Mayor presión sobre el presupuesto familiar
Por ello, especialistas recomiendan seguir la evolución de la inflación y ajustar los gastos conforme cambian los precios, especialmente en rubros esenciales como alimentos, vivienda, transporte y energía.
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Cómo proteger el presupuesto familiar frente a la inflación
Aunque no es posible controlar el aumento de los precios, sí hay medidas que pueden ayudar a reducir su impacto en las finanzas del hogar.
Algunas recomendaciones son:
- Planifica las compras: elaborar una lista antes de ir al supermercado ayuda a evitar gastos impulsivos.
- Compara precios: revisar ofertas entre distintas tiendas puede generar ahorros importantes a lo largo del mes.
- Prioriza los gastos esenciales: destinar primero el presupuesto a vivienda, alimentos, servicios y transporte permite mantener un mayor control financiero.
- Crea un pequeño fondo de emergencia: ahorrar incluso una cantidad modesta cada mes puede ayudar a enfrentar aumentos inesperados de precios o gastos imprevistos.
Pequeños cambios en los hábitos de consumo pueden marcar una diferencia cuando la inflación reduce el poder de compra de las familias.