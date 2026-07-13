¿Sabes cuánto más has pagado en la gasolinera desde que comenzó la guerra con Irán? Te sorprenderá

Los conductores estadounidenses han pagado más de $40,000 millones adicionales por gasolina y diésel desde que comenzó la guerra con Irán, según Brown University.

La cifra equivale a más de $300 por hogar y muestra cómo el conflicto ya golpea el presupuesto familiar, especialmente durante la temporada de viajes de verano.

Por qué importa: El aumento del combustible no termina en la gasolinera. También puede encarecer las entregas, los alimentos, el transporte y otros productos que dependen del petróleo.

La guerra con Irán ya «dejó una factura» de $40.000 millones

El proyecto Costs of War de Brown University comparó los precios reales del combustible con una estimación de cuánto habrían pagado los consumidores si la guerra no hubiera ocurrido.

Hasta el 18 de mayo, el costo adicional superaba los $40,000 millones, por encima de los $35,000 millones señalados en una medición anterior.

El promedio supera los $300 por hogar, aunque el impacto cambia según el estado, el vehículo, la distancia recorrida y la frecuencia con la que se llena el tanque.

¿Cuánto es el gasto extra en gasolina por la guerra? Así puedes calcular

AAA informó que la gasolina regular promediaba $3.872 por galón el 13 de julio. Un año antes costaba $3.153, una diferencia de casi 72 centavos, o cerca de 23%.