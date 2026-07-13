¿Sabes cuánto más has pagado en la gasolinera desde que comenzó la guerra con Irán? Te sorprenderá
Publicado el13/07/2026 a las 09:23
Los conductores estadounidenses han pagado más de $40,000 millones adicionales por gasolina y diésel desde que comenzó la guerra con Irán, según Brown University.
- La cifra equivale a más de $300 por hogar y muestra cómo el conflicto ya golpea el presupuesto familiar, especialmente durante la temporada de viajes de verano.
Por qué importa: El aumento del combustible no termina en la gasolinera. También puede encarecer las entregas, los alimentos, el transporte y otros productos que dependen del petróleo.
La guerra con Irán ya «dejó una factura» de $40.000 millones
El proyecto Costs of War de Brown University comparó los precios reales del combustible con una estimación de cuánto habrían pagado los consumidores si la guerra no hubiera ocurrido.
- Hasta el 18 de mayo, el costo adicional superaba los $40,000 millones, por encima de los $35,000 millones señalados en una medición anterior.
El promedio supera los $300 por hogar, aunque el impacto cambia según el estado, el vehículo, la distancia recorrida y la frecuencia con la que se llena el tanque.
¿Cuánto es el gasto extra en gasolina por la guerra? Así puedes calcular
AAA informó que la gasolina regular promediaba $3.872 por galón el 13 de julio. Un año antes costaba $3.153, una diferencia de casi 72 centavos, o cerca de 23%.
Antes del conflicto, el promedio nacional estaba cerca de $2.98 por galón. Frente al precio actual, la diferencia ronda los 89 centavos.
Estos ejemplos muestran el gasto extra mensual si el conductor mantiene el mismo número de cargas:
- Auto pequeño: tanque de 12 galones y tres cargas, unos $32 adicionales
- Automóvil familiar: tanque de 16 galones y cuatro cargas, cerca de $57 más
- Camioneta grande: tanque de 22 galones y cuatro cargas, aproximadamente $78 adicionales
Un tanque de 16 galones cuesta ahora cerca de $61.95. Con el precio de febrero habría costado aproximadamente $47.68, es decir, unos $14.27 menos por llenado.
A tener en cuenta: Para estimar tu gasto, multiplica la diferencia por galón por la capacidad del tanque y por el número de cargas mensuales.
La gasolina bajó desde junio, pero volvió a subir este mes
El precio nacional actual es ligeramente menor que el registrado el día anterior y está por debajo del promedio de hace un mes, cuando superaba los $4.
- Sin embargo, AAA muestra que la gasolina está unos 7.5 centavos por encima de hace una semana y 72 centavos más cara que hace un año.
La organización advirtió el 9 de julio que los precios habían comenzado a subir nuevamente ante la incertidumbre sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
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El petróleo vuelve a presionar a los conductores
El petróleo Brent superó nuevamente los $80 por barril después de la escalada militar y las tensiones en el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el suministro mundial.
Molly Hart, portavoz de AAA, dijo a The Center Square que la situación es demasiado volátil para anticipar cuánto podría aumentar la gasolina.
- “Los precios de la gasolina suben como un cohete y caen como una pluma”, afirmó Hart.
Trump, por su parte, publicó en Truth Social que el petróleo y la gasolina estaban bajando y mencionó un 59% de aprobación, aunque no identificó la encuesta utilizada.
Datos muestran una situación cambiante: hay alivio frente al mes pasado, pero el combustible sigue más caro que hace una semana y que hace un año.
- Para ahorrar, AAA recomienda combinar recados, retirar peso innecesario del vehículo, revisar la presión de los neumáticos y evitar aceleraciones bruscas.
La factura final dependerá de la duración del conflicto y del comportamiento del petróleo. Por ahora, muchas familias ya pagan decenas de dólares más cada mes para llenar el tanque.