Nueva York entregará $1.000 para la universidad de cada niño: así funcionará el beneficio

Miles de niños que ingresen a kindergarten en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York comenzarán su vida escolar con un respaldo económico mucho mayor para su futuro.

El presupuesto del año fiscal 2027 aumentó de $100 a $1.000 el depósito inicial destinado a una cuenta de ahorro para estudios universitarios.

Por qué importa: La medida forma parte del acuerdo presupuestario anunciado el 30 de junio entre el alcalde Zohran Mamdani y el New York City Council, que calificó la iniciativa como una expansión histórica del programa NYC Kids RISE.

El ahorro para la universidad aumenta diez veces en Nueva York

Según el Ayuntamiento de NY, el nuevo presupuesto destina alrededor de 53 millones de dólares para financiar el incremento del beneficio.

Con esta inversión, cada estudiante que ingrese a kindergarten en una escuela pública de Nueva York contará con un depósito inicial de $1.000 en una cuenta diseñada para ayudar a cubrir futuros gastos de educación superior.

Hasta ahora, el programa otorgaba $100 por estudiante, por lo que el apoyo aumenta diez veces.

Lo más importante del cambio es: