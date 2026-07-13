Nueva York entregará $1.000 para la universidad de cada niño: así funcionará el beneficio
Publicado el13/07/2026 a las 05:42
Miles de niños que ingresen a kindergarten en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York comenzarán su vida escolar con un respaldo económico mucho mayor para su futuro.
- El presupuesto del año fiscal 2027 aumentó de $100 a $1.000 el depósito inicial destinado a una cuenta de ahorro para estudios universitarios.
Por qué importa: La medida forma parte del acuerdo presupuestario anunciado el 30 de junio entre el alcalde Zohran Mamdani y el New York City Council, que calificó la iniciativa como una expansión histórica del programa NYC Kids RISE.
El ahorro para la universidad aumenta diez veces en Nueva York
Según el Ayuntamiento de NY, el nuevo presupuesto destina alrededor de 53 millones de dólares para financiar el incremento del beneficio.
Con esta inversión, cada estudiante que ingrese a kindergarten en una escuela pública de Nueva York contará con un depósito inicial de $1.000 en una cuenta diseñada para ayudar a cubrir futuros gastos de educación superior.
Hasta ahora, el programa otorgaba $100 por estudiante, por lo que el apoyo aumenta diez veces.
Lo más importante del cambio es:
- El depósito inicial sube de $100 a $1.000
- Beneficiará a estudiantes de kindergarten de escuelas públicas
- La inversión municipal ronda los 53 millones de dólares
- El dinero se destina al ahorro para futuros estudios universitarios
¿Quiénes recibirán los $1.000?
- El beneficio está dirigido a los estudiantes que ingresen a kindergarten en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, según establece el acuerdo presupuestario aprobado.
- Los estudiantes elegibles serán inscritos automáticamente en NYC Kids RISE, salvo que sus familias decidan no participar.
El dinero no se entrega en efectivo ni puede retirarse libremente. Permanecerá depositado en una cuenta de ahorro destinada a cubrir gastos relacionados con la educación superior cuando el estudiante cumpla los requisitos para utilizar esos fondos.
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El objetivo es facilitar el acceso a la educación superior
Las autoridades buscan que más estudiantes lleguen a la universidad con un respaldo económico acumulado desde sus primeros años escolares.
Además del depósito inicial, las familias podrán conocer alternativas para incrementar ese ahorro con el paso del tiempo mediante el programa NYC Kids RISE.
Entre los objetivos de la iniciativa destacan:
- Fomentar el ahorro universitario desde la infancia
- Reducir las barreras económicas para acceder a estudios superiores
- Ampliar las oportunidades educativas para miles de familias
- Impulsar mejores perspectivas económicas a largo plazo
Según el Concejo Municipal, la medida busca fortalecer las oportunidades académicas y económicas de las futuras generaciones mediante una planificación financiera temprana para la universidad.