Hasta $1.350 para enfrentar el calor y las facturas de verano: pasos para solicitar la ayuda

Las altas temperaturas de este verano podrían traducirse en facturas de electricidad más caras.

Quienes tengan dificultades para cubrir esos gastos pueden acceder a una ayuda federal que, en algunos estados, alcanza hasta $1,350 para pagar la electricidad o el gas .

. El apoyo se otorga a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).

Por qué importa: Mantener el aire acondicionado encendido puede ser indispensable durante una ola de calor, pero también representa un gasto adicional para muchos hogares con ingresos limitados.

El calor llega con facturas de electricidad más caras en EE.UU.

Además del aumento en el consumo por el uso del aire acondicionado, los precios de la energía también han subido.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la electricidad cuesta 5.9% más que hace un año, mientras que el servicio residencial de gas natural registra un incremento cercano al 3%.

Ante este escenario, LIHEAP continúa siendo una de las principales herramientas de apoyo para quienes necesitan ayuda para pagar sus servicios básicos durante el verano.

Hasta $1,350 de ayuda, según el estado

Aunque el beneficio varía según el lugar donde viva el solicitante, los ingresos del hogar y los fondos disponibles, algunos estados ya publicaron los montos estimados para este año.