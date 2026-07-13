Hasta $1.350 para enfrentar el calor y las facturas de verano: pasos para solicitar la ayuda
Publicado el13/07/2026 a las 05:17
Las altas temperaturas de este verano podrían traducirse en facturas de electricidad más caras.
- Quienes tengan dificultades para cubrir esos gastos pueden acceder a una ayuda federal que, en algunos estados, alcanza hasta $1,350 para pagar la electricidad o el gas.
- El apoyo se otorga a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).
Por qué importa: Mantener el aire acondicionado encendido puede ser indispensable durante una ola de calor, pero también representa un gasto adicional para muchos hogares con ingresos limitados.
El calor llega con facturas de electricidad más caras en EE.UU.
Además del aumento en el consumo por el uso del aire acondicionado, los precios de la energía también han subido.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la electricidad cuesta 5.9% más que hace un año, mientras que el servicio residencial de gas natural registra un incremento cercano al 3%.
Ante este escenario, LIHEAP continúa siendo una de las principales herramientas de apoyo para quienes necesitan ayuda para pagar sus servicios básicos durante el verano.
Hasta $1,350 de ayuda, según el estado
Aunque el beneficio varía según el lugar donde viva el solicitante, los ingresos del hogar y los fondos disponibles, algunos estados ya publicaron los montos estimados para este año.
Entre los apoyos confirmados destacan:
- Florida: entre $400 y $1,350
- California: hasta $932
- Arizona: entre $160 y $640
- Alabama: entre $320 y $520
En la mayoría de los casos, el dinero no se entrega directamente al beneficiario, sino que se aplica como un crédito a la cuenta de la compañía de electricidad o gas.
¿Quiénes pueden solicitar el apoyo este verano?
LIHEAP está dirigido principalmente a hogares de bajos ingresos que tengan dificultades para pagar sus servicios públicos. Cada estado fija sus propios requisitos, pero normalmente se consideran factores como:
- Los ingresos del hogar
- El número de personas que viven en la vivienda
- El costo de la factura de electricidad o gas
Además, muchos estados dan prioridad a:
- Adultos mayores
- Personas con discapacidad
- Familias con niños pequeños
- Hogares con aviso de suspensión del servicio
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Así puedes presentar la solicitud de ayuda para pagar facturas de verano
Los interesados deben localizar la oficina de LIHEAP correspondiente a su estado o condado y comprobar que el periodo de inscripción permanezca abierto.
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Generalmente será necesario presentar:
- Una identificación oficial
- Comprobantes de ingresos
- Una factura reciente de electricidad o gas
Dependiendo del estado, el trámite puede realizarse por internet, por teléfono (1-866-674-6327) o de forma presencial en la oficina del estado.
Si una familia no reúne los requisitos de LIHEAP, aún puede consultar con su proveedor de electricidad o gas sobre planes de pago, descuentos para clientes de bajos ingresos u otros programas locales de asistencia que ayuden a enfrentar el aumento de las facturas durante el verano.