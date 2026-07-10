Comienzan a llegar pagos del Seguro Social de julio: ¿quién recibe el depósito la próxima semana?
Publicado el10/07/2026 a las 07:18
La Administración del Seguro Social (SSA) continuará la próxima semana con el calendario de pagos de julio.
- Miles de jubilados recibirán su depósito el miércoles 15 de julio, de acuerdo con el cronograma oficial de la agencia.
Por qué importa: conocer la fecha exacta del pago ayuda a millones de beneficiarios a planificar gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios básicos.
El pago del 15 de julio será para un grupo específico de beneficiarios
La SSA distribuye los beneficios del Seguro Social en diferentes fechas cada mes para organizar el envío de los pagos a los jubilados.
- Según el calendario oficial de la agencia, el depósito programado para el miércoles 15 de julio corresponde a las personas que nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes y que reciben sus beneficios bajo el sistema escalonado de pagos.
El dinero llegará mediante depósito directo o a través del método de pago que cada beneficiario tenga registrado ante la Administración del Seguro Social.
- La agencia también recuerda que, si un beneficiario no recibe el dinero en la fecha prevista, no debe reportarlo inmediatamente.
La recomendación oficial es esperar al menos tres días hábiles antes de informar un posible retraso, ya que pueden presentarse demoras relacionadas con las instituciones financieras o con el procesamiento del pago.
La SSA mantiene los pagos electrónicos como principal método de depósito
La Administración del Seguro Social continúa promoviendo el uso del depósito directo y de la tarjeta Direct Express como las principales formas para recibir los beneficios mensuales.
- De acuerdo con la SSA, los cheques en papel han quedado reservados para situaciones excepcionales, mientras que la mayoría de los beneficiarios ya recibe su dinero de forma electrónica.
- La agencia explica que este sistema reduce el riesgo de fraude, agiliza la entrega de los pagos y ofrece mayor seguridad para quienes dependen de estos ingresos cada mes.
Quienes necesiten actualizar su cuenta bancaria o modificar la información relacionada con el depósito pueden hacerlo desde la plataforma my Social Security o comunicándose directamente con la SSA.
Además de consultar la fecha de los pagos, el portal permite revisar información personal, recibir avisos oficiales y realizar distintos trámites sin necesidad de acudir a una oficina.
Próximo aumento del Seguro Social sigue generando expectativa
Mientras avanzan los pagos de julio, muchos jubilados ya están atentos al próximo ajuste por costo de vida, conocido como COLA.
- La Administración del Seguro Social anunciará oficialmente el incremento correspondiente a 2027 durante octubre de este año, una vez que se conozcan los datos definitivos de inflación.
El porcentaje se calcula utilizando la evolución del índice de precios registrada entre julio y septiembre, por lo que todavía no existe una cifra oficial.
- Sin embargo, organizaciones como The Senior Citizens League (TSCL) proyectan actualmente que el ajuste podría ubicarse alrededor del 3.8%, aunque esa estimación podría cambiar dependiendo del comportamiento de la inflación durante los próximos meses.
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Cómo evitar problemas con los pagos del Seguro Social
La Administración del Seguro Social recomienda mantener actualizados los datos personales y bancarios para evitar retrasos o inconvenientes con los depósitos.
- También aconseja revisar con frecuencia la cuenta de my Social Security, donde los beneficiarios pueden verificar el estado de sus pagos, consultar comunicaciones oficiales y administrar su información personal.
En el caso de quienes reciben el programa SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad), la agencia señala que responder oportunamente cualquier solicitud de documentación facilitará los procesos de verificación y ayudará a evitar interrupciones en los beneficios.