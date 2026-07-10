Comienzan a llegar pagos del Seguro Social de julio: ¿quién recibe el depósito la próxima semana?

La Administración del Seguro Social (SSA) continuará la próxima semana con el calendario de pagos de julio.

Miles de jubilados recibirán su depósito el miércoles 15 de julio, de acuerdo con el cronograma oficial de la agencia.

Por qué importa: conocer la fecha exacta del pago ayuda a millones de beneficiarios a planificar gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios básicos.

El pago del 15 de julio será para un grupo específico de beneficiarios

La SSA distribuye los beneficios del Seguro Social en diferentes fechas cada mes para organizar el envío de los pagos a los jubilados.

Según el calendario oficial de la agencia, el depósito programado para el miércoles 15 de julio corresponde a las personas que nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes y que reciben sus beneficios bajo el sistema escalonado de pagos.

El dinero llegará mediante depósito directo o a través del método de pago que cada beneficiario tenga registrado ante la Administración del Seguro Social.

La agencia también recuerda que, si un beneficiario no recibe el dinero en la fecha prevista, no debe reportarlo inmediatamente.

La recomendación oficial es esperar al menos tres días hábiles antes de informar un posible retraso, ya que pueden presentarse demoras relacionadas con las instituciones financieras o con el procesamiento del pago.