Sigue alto el dólar en México este viernes; cae en Colombia y RD
Publicado el10/07/2026 a las 04:47
El dólar arrancó este viernes con movimientos en tres de los países más consultados por los hispanos.
- Mientras en México sigue por encima de los 17.50 pesos, en Colombia cayó a uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas y en República Dominicana volvió a bajar, de acuerdo con los bancos centrales de cada país.
Si tienes pensado cambiar dólares, enviar dinero o hacer compras en otra moneda, revisar las tasas del día puede ayudarte a elegir el mejor momento para hacerlo.
Precio del dólar en México: sigue por encima de los 17.50 pesos
- El Banco de México fijó para este viernes un tipo de cambio de 17.535 pesos por dólar, una cifra que mantiene a la moneda estadounidense en niveles elevados frente al peso mexicano.
- En el mercado cambiario también hubo ajustes. El dólar se compra en promedio en 17.2173 pesos y se vende alrededor de 17.7788 pesos.
- En tanto, Banco Azteca ofrece el dólar a 17.00 pesos para compra y 18.14 pesos para venta, por lo que quienes necesiten adquirir dólares deberán pagar un precio mayor que el valor oficial.
¿Qué significa para quienes cambian dólares?
Si recibes remesas desde Estados Unidos, un dólar más caro generalmente permite obtener más pesos por cada envío.
En cambio, quienes planean viajar al extranjero, pagar servicios en dólares o realizar compras internacionales podrían terminar pagando más que hace algunos días.
El dólar cae en Colombia y alcanza uno de sus niveles más bajos
- El Banco de la República informó que la tasa oficial para este viernes quedó en 3.273,265 pesos colombianos por dólar, uno de los valores más bajos registrados recientemente.
- Aunque la referencia oficial bajó, las casas de cambio en Bogotá mantienen precios superiores para las operaciones del público. Este viernes compran dólares alrededor de 3.450 pesos y los venden cerca de 3.580 pesos.
¿Por qué hay diferencia entre la tasa oficial y las casas de cambio?
La tasa del Banco de la República sirve como referencia para distintas operaciones financieras.
Mientras que las casas de cambio fijan sus propios precios considerando costos operativos, oferta, demanda y el margen de ganancia de cada establecimiento.
República Dominicana mantiene la tendencia a la baja
En República Dominicana, el dólar continuó perdiendo terreno este viernes, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.
- La entidad informó que el dólar se compra a 58.4754 pesos dominicanos y se vende a 58.8724 pesos dominicanos, manteniendo la tendencia descendente observada durante los últimos días.
Lo que conviene tener presente antes de cambiar dinero
Las tasas oficiales funcionan como referencia, pero el precio final puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la plataforma donde se realice la operación.
Por eso, antes de comprar o vender dólares, siempre es recomendable comparar varias opciones para encontrar el tipo de cambio más conveniente y reducir el costo de la transacción.