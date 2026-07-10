Sigue alto el dólar en México este viernes; cae en Colombia y RD

El dólar arrancó este viernes con movimientos en tres de los países más consultados por los hispanos.

Mientras en México sigue por encima de los 17.50 pesos, en Colombia cayó a uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas y en República Dominicana volvió a bajar, de acuerdo con los bancos centrales de cada país.

Si tienes pensado cambiar dólares, enviar dinero o hacer compras en otra moneda, revisar las tasas del día puede ayudarte a elegir el mejor momento para hacerlo.

Precio del dólar en México: sigue por encima de los 17.50 pesos

El Banco de México fijó para este viernes un tipo de cambio de 17.535 pesos por dólar , una cifra que mantiene a la moneda estadounidense en niveles elevados frente al peso mexicano.

, una cifra que mantiene a la moneda estadounidense en niveles elevados frente al peso mexicano. En el mercado cambiario también hubo ajustes. El dólar se compra en promedio en 17.2173 pesos y se vende alrededor de 17.7788 pesos.

también hubo ajustes. El dólar se compra en promedio en 17.2173 pesos y se vende alrededor de 17.7788 pesos. En tanto, Banco Azteca ofrece el dólar a 17.00 pesos para compra y 18.14 pesos para venta, por lo que quienes necesiten adquirir dólares deberán pagar un precio mayor que el valor oficial.

¿Qué significa para quienes cambian dólares?

Si recibes remesas desde Estados Unidos, un dólar más caro generalmente permite obtener más pesos por cada envío.

En cambio, quienes planean viajar al extranjero, pagar servicios en dólares o realizar compras internacionales podrían terminar pagando más que hace algunos días.

El dólar cae en Colombia y alcanza uno de sus niveles más bajos