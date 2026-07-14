El dólar avanza frente al peso en México y cae en Colombia hoy 14/07

El dólar se mantuvo este martes 14 de julio por encima de los 17.50 pesos en México, mientras en Colombia cayó hasta uno de sus niveles más bajos recientes.

En República Dominicana también perdió valor en la tasa de compra, prolongando el descenso observado en los últimos días.

Por qué importa: el movimiento del dólar cambia cuánto reciben las familias por sus remesas y cuánto pagan quienes necesitan comprar moneda estadounidense.

El dólar avanza frente al peso mexicano hoy 14/07

El Banco de México fijó el precio oficial del dólar en 17.5240 pesos, confirmando la tendencia de aumento que ha marcado las últimas dos semanas.

El dato muestra que el peso mexicano continúa bajo presión y que la moneda estadounidense sigue sosteniéndose en niveles más altos que a finales de junio.

En el mercado cambiario, el dólar se ubicó en:

Compra: 17.1898 pesos

Venta: 17.753 pesos

En Banco Azteca, la diferencia entre compra y venta fue más amplia: