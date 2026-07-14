El dólar avanza frente al peso en México y cae en Colombia hoy 14/07
Publicado el14/07/2026 a las 02:16
El dólar se mantuvo este martes 14 de julio por encima de los 17.50 pesos en México, mientras en Colombia cayó hasta uno de sus niveles más bajos recientes.
En República Dominicana también perdió valor en la tasa de compra, prolongando el descenso observado en los últimos días.
Por qué importa: el movimiento del dólar cambia cuánto reciben las familias por sus remesas y cuánto pagan quienes necesitan comprar moneda estadounidense.
El dólar avanza frente al peso mexicano hoy 14/07
El Banco de México fijó el precio oficial del dólar en 17.5240 pesos, confirmando la tendencia de aumento que ha marcado las últimas dos semanas.
El dato muestra que el peso mexicano continúa bajo presión y que la moneda estadounidense sigue sosteniéndose en niveles más altos que a finales de junio.
En el mercado cambiario, el dólar se ubicó en:
- Compra: 17.1898 pesos
- Venta: 17.753 pesos
En Banco Azteca, la diferencia entre compra y venta fue más amplia:
- Compra: 17.00 pesos
- Venta: 18.14 pesos
Para una persona que necesita comprar 1.000 dólares, la diferencia entre la tasa oficial y la venta bancaria puede representar varios cientos de pesos adicionales.
Colombia lleva al dólar a otro mínimo
- El dólar volvió a bajar en Colombia y quedó en 3.241,750 pesos colombianos, según la tasa fijada por el Banco de la República.
El nuevo descenso profundiza la caída de los últimos días y coloca a la moneda estadounidense en uno de sus precios más bajos de las jornadas recientes.
En las casas de cambio de Bogotá, los valores reportados fueron:
- Compra: 3.400 pesos colombianos
- Venta: 3.490 pesos colombianos
La baja puede beneficiar a quienes deben comprar dólares para viajar, estudiar o hacer pagos en el exterior.
Sin embargo, las familias que reciben remesas obtienen menos pesos colombianos al cambiar la misma cantidad de dólares.
El dólar pierde más terreno en República Dominicana
El Banco Central de República Dominicana reportó una nueva reducción en la tasa de compra del dólar.
Este martes, los valores oficiales quedaron así:
- Compra: 58.3111 pesos dominicanos
- Venta: 59.1185 pesos dominicanos
La caída en la compra significa que bancos y agentes entregan menos pesos dominicanos a quienes venden dólares.
Para quienes necesitan adquirir la moneda estadounidense, el cambio es menor porque la tasa de venta se mantiene cerca de los 59 pesos.
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¿Conviene comprar o vender dólares este martes?
El momento más favorable depende de la operación y del país.
En México, la tendencia de aumento puede encarecer la compra de dólares si continúa durante los próximos días.
En Colombia y República Dominicana, la caída favorece a quienes compran dólares, pero afecta a quienes reciben remesas y buscan cambiar ese dinero a moneda local.
Antes de realizar una operación, conviene comparar la tasa oficial con la ofrecida por bancos y casas de cambio, ya que la diferencia puede ser considerable.